Giannis conduce a Grecia a las semifinales del EuroBasket al derrotar a Lituania

Comparta este artículo

Riga, Letonia.- Encabezada por los hermanos Antetokounmpo, la selección de Grecia derrotó el martes por 87-76 a Lituania para avanzar a las semifinales del EuroBasket, donde se medirá ante Turquía. Giannis anotó 29 puntos y su hermano menor Kostas bloqueó cuatro tiros, con la estrella de los Milwaukee Bucks encestando unos tiros libres decisivos en el último minuto que ayudaron a Grecia a sellar la victoria.

Los hermanos Antetokounmpo luchan por un rebote

El dos veces MVP de la NBA encestó dos tiros libres para darle a Grecia una ventaja de 10 puntos con 19 segundos por jugar, después de que Lituania redujera a la mitad la ventaja de 16 puntos de Grecia en el último cuarto. Había anotado otros dos tiros libres con 47 segundos en el reloj.

Los cuatro tiros bloqueados de Kostas Antetokounmpo llegaron en la primera mitad. El pívot de 27 años juega en el Olympiakos de la liga de su país. Vasileios Toliopoulos anotó 17 puntos más para Grecia. Grecia es dos veces campeona del EuroBasket, habiendo ganado el torneo en 1987 y 2005. Jonas Valanciunas lideró a Lituania con 24 puntos y 15 rebotes.

Sengün impulsa a Turquía sobre Polonia

Alperen Sengün finalizó con un triple-doble para impulsar a la invicta Turquía a una victoria por 91-77 sobre Polonia. El alero de los Houston Rockets tuvo 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en una actuación sobresaliente. Mateusz Ponitka y Jordan Loyd anotaron 19 puntos cada uno para liderar a Polonia.

Con su madre entre la multitud, Sengun hizo un pase con una mano a lo largo de la cancha a Sehmus Hazer, quien clavó y le dio a Sengun un pulgar hacia arriba al final del segundo cuarto. Sengun encontró a Hazer nuevamente con un pase giratorio sin mirar en el carril en el tercer cuarto y luego se dio el gusto de una volcada inversa con una mano con el juego en la mano.

Sengun mostró su magia ante Polonia

Turquía se alejó para liderar 46-32 en el medio tiempo después de que el físico de Polonia en defensa y su banca presentaran problemas iniciales. Polonia se acercó a ocho puntos con tres minutos por jugar, pero Hazer encestó un triple para mantener a Turquía en control.

Duelos del miércoles

Finlandia se enfrenta a Georgia, mientras que Alemania, ganadora de la Copa del Mundo, juega contra Eslovenia el miércoles. Es el primer cuarto de final del EuroBasket para Georgia, que eliminó a la medallista de plata olímpica Francia en los octavos de final y venció al campeón defensor España en la fase de grupos.

Finlandia eliminó a la Serbia de Nikola Jokic y cuenta con el alero de Utah Jazz, Lauri Markkanen. Los finlandeses también tienen al delantero de 18 años Miikka Muurinen. Alemania y Eslovenia han ganado el título una vez: Alemania como anfitrión en 1993 y los eslovenos en 2017.

Después de un partido de 42 puntos contra Italia en los octavos de final, la estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, busca el quinto partido del torneo con al menos 30 puntos anotados. Doncic y Sengun tienen un triple-doble cada uno y aún podrían enfrentarse por la medalla de oro en la final del domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui