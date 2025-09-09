Ilia Topuria reta a Terrence Crawford y asegura que podría noquearlo en el primer contacto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay algo que caracteriza a Ilia Topuria, actual campeón de peso ligero de UFC, es la confianza que tiene en sí mismo. Desde su irrupción en la promotora de artes marciales mixtas más importantes del mundo, el hispano-georgiano siempre ha mostrado seguro de vencer a cualquier y, a pesar de las críticas por parte de sus detractores, ha conseguido vencer y noquear a exponentes de talla de Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

Desde hace tiempo, 'El Matador' ha expresado su deseo por incursionar en el boxeo y ahora ha centrado su atención en Terrence Crawford, el rival de Saúl 'Canelo' Álvarez. Durante una visita al podcast de los Nelk Boys, Crawford negó que Topuria estuviera dentro de los mejores boxeadores de la UFC, inclusive alabó la técnica de otros exponentes como Cody Garbrandt, diciendo "ese chico tiene manos, es el mejor".

Como respuesta, el monarca de las 155 libras respondió en la red social X con una foto de un breve encuentro que sostuvo con el estadounidense en junio de este año previo a su pelea en UFC 317, en donde se impuso a Oliveira y obtuvo el cinturón ligero. El artemarcialista acompañó la publicación con la frase "¿quién ganaría en una pelea?", provocando miles de respuestas por parte de sus millones de seguidores.

Frente a la ola de reacciones, Ilia Topuria decidió lanzar una advertencia para Terrence Crawford, quien este sábado 13 de septiembre subirá al ring para enfrentar a 'Canelo' Álvarez en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Cabe mencionar que Ilia también ha retado al boxeador mexicano en ocasiones anteriores.

No voy a hablar de lo que pasaría entre Crawford y yo en el octágono, hablaré de lo que pasará en el ring. ¡Lo dormiré en el primer contacto!", escribió 'El Matador'.

A punta de victorias, Terrence Crawford se ha proclamado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. El originario de Omaha, Nebraska, se mantiene invicto en 41 peleas como profesional, 31 de estas han terminado por la vía del cloroformo, acabando con oponentes como Errol Spence Júnior, David Avanesyan o Amir Khan. Además, la estrella estadounidense ha conseguido ser campeón indiscutido en las divisiones del wélter y light wélter

Fuente: Tribuna del Yaqui