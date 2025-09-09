Judge supera a Yogi Berra en lista histórica de jonroneros con los Yankees

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Judge continúa agrandando su legado como jugador de los New York Yankees y como uno de los mejores cañoneros de todos los tiempos en el beisbol de Major League.

Fueron casi seis décadas en las que los primeros cinco lugares en la lista de todos los tiempos de la franquicia se mantuvieron intactos. Pero este martes, el capitán de los 'Mulos' conectó el jonrón número 359 de su carrera en la primera entrada del juego contra los Detroit Tigers y con su cañonazo rompió un empate con el receptor del Salón de la Fama, Yogi Berra, en el quinto lugar de esa lista.

'El Juez' conectó un splitter en cuenta completa ante Casey Mize al jardín derecho-central, dando a Nueva York una ventaja de 1-0. El jonrón número 44 de la temporada del toletero tuvo una velocidad de salida de 110.6 millas por hora y viajó una distancia de 412 pies. Judge igualó con Berra el pasado 31 de agosto en una derrota por 3-2 ante los Chicago White Sox cuando conectó un jonrón solitario contra Martín Pérez.

El jardinero festeja su hazaña

"La manera en que Yogi jugaba, lo que significó para el uniforme rayado", declaró Judge después de igualarlo, "conoces lo valioso, ser un miembro de los Yankees, que fue para él. Me siento de la misma manera. Para mí es un honor vestir esta camisa. Entonces es maravilloso estar en esa lista".

Por delante de Judge en la lista de jonrones de por vida de los Yankees se encuentran los miembros del Salón de la Fama Babe Ruth (659 jonrones), Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (493) y Joe DiMaggio (361).

Judge pegó su jonrón en su tercer juego de regreso en el jardín derecho después de no jugar en los jardines desde el 25 de julio debido a una distensión en el tendón flexor del codo derecho. Ha lanzado con cautela desde que regresó al campo, pero también hizo una atrapada en picado en una línea que se hundió de George Springer en la cuarta entrada de la victoria del domingo por 4-3 sobre Toronto.

Judge fue seleccionado por Nueva York en la primera ronda del draft amateur de 2013 y jonroneó en su primer turno al bate con los Yankees el 13 de agosto de 2016. Berra tenía 90 años cuando murió en 2015.

Fuente: Tribuna del Yaqui