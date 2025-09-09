Kyle Schwarber llega a los 50 cuadrangulares en la temporada; Phillies aplastan a los Mets

Comparta este artículo

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron a los New York Mets con marcador de nueve carreras por tres, en una noche histórica para el DH de los locales; Kyle Schwarber llegó a los 50 cuadrangulares en la campaña, logrando ese hito por primera ocasión en su carrera y se reafirma como líder en ese departamento en la Liga Nacional, superando a Shohei Ohtani, que ha conectado 48 y es sublíder de todas las mayores, solo por detrás de Cal Raleigh.

El venezolano Ranger Suárez es otro que está teniendo su mejor año en Grandes Ligas; el abridor de 30 años logró su victoria 12 del año, empatando su mejor marca personal, establecida en el 2024, y con al menos cuatro aperturas más en rol regular, puede superar de manera amplia ese número. El de Pie de Cuesta, Venezuela, lanzó seis entradas limpias, en las que solo permitió un imparable y ponchó a 12 rivales.

Nick Castellanos fue el encargado de romper los ceros en el marcador, ya que en el cierre de la primera entrada, envió dos rayitas a la registradora con un batazo de dos estaciones. Un episodio después, Otto Kemp conectó su quinto vuelacercas de la temporada, seguido por Harrison Bader, haciendo un 'back to back' con otro cuadrangular solitario, poniendo el marcador en cuatro carreras a cero.

En el séptimo episodio, Mark Vientos rompió la blanqueada para los Mets con un cuadrangular con las bases limpias y, en el cierre del mismo inning, vendría el batazo histórico para el designado de los Phillies; Bryson Stott y Harrison Bader se pusieron en las almohadillas al ligar imparables y fue ahí cuando Kyle Schwarber sacó su tablazo 50 del año. Con las tres carreras producidas de hoy, llegó a las 123 RBI en el año, departamento que también lidera en toda MLB y con ventaja de 10 rayitas ante Pete Alonso.

Bryson Stott y Harrison Bader fueron los responsables de las dos carreras restantes para los Phillies, mientras que por parte del conjunto neoyorquino, las anotaciones cayeron por imparables de Juan Soto en la octava y Jeff McNeil en la apertura del noveno episodio.

Fuente: Tribuna del Yaqui