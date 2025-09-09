Lanzador de los San Francisco Giants es nuevo refuerzo de los Naranjeros de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si hay un área que los Naranjeros de Hermosillo están decididos a reforzar para la temporada 2025-2026, ese es el bullpen, y este martes 9 de septiembre, el club anunció la llegada de un prospecto de los Gigantes de San Francisco en la MLB.

Se trata de Tyler Myrick, quien llega para agregar talento al relevo del conjunto que este lunes comenzó con sus trabajos de pretemporada. Este serpentinero diestro nació el 25 de junio de 1998 en Gainesville; como jugador colegial, formó parte de la Florida International University, fue seleccionado por los San Francisco Giants en 2021 y desde entonces ha formado parte de esa organización.

Durante su trayectoria, Myrick se ha desempeñado como relevista en 176 juegos, donde ha logrado 11 triunfos, 45 rescates y suma 202 ponches con una efectividad de 3.37 en 208 entradas y un tercio, cifras que llenan de entusiasmo a la directiva naranja que está apostando por formar una gran base de peloteros.

Esta temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Tyler Myrick hará su estreno como profesional en el beisbol mexicano y lo hará con los Naranjeros de Hermosillo, club que tiene como obligación levantar la corona y representar a México en la Serie del Caribe 2025.

Siguen los trabajos

Por otra parte, este martes, los Naranjeros de Hermosillo tuvieron su segundo día de entrenamientos en el estadio Fernando Valenzuela. En esta ocasión, 30 peloteros estuvieron a disposición de las indicaciones del manager mexicano Juan Gabriel Castro.

La práctica comenzó alrededor de las 9:00 horas con el trabajo físico para posteriormente enfocarse en actividades por posiciones. Los receptores tuvieron ensayo a la defensiva, mientras que en el infield los jugadores realizaron jugadas de fundamentos defensivos de doble play; los filders capturaron elevados, mientras que los lanzadores tuvieron práctica en jugadas de rolas a la lomita.

Jugadores entrenando

Igualmente, se llevaron a cabo los grupos de bateo, dividiéndose tanto en el terreno de juego como en la jaula. También varios de los peloteros presentes se dieron el tiempo para atender a la prensa y responder cada una de sus preguntas.

Fuente: Tribuna del Yaqui