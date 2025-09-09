¿Llegó su hora? Cuauhtémoc Blanco le sugiere al 'Chicharito' Hernández "Colgar los botínes"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco, un exjugador histórico para la Selección Mexicana y las Águilas del América, lanzó una dura sugerencia para Javier 'Chicharito' Hernández, luego del mal momento que atraviesa el delantero de las Chivas del Guadalajara; según 'El Divo de Tepito', ya llegó la hora de que CH14 se haga a un lado y piense en su retiro, antes de desprestigiar todos los logros que ha conseguido.

Javier Hernández se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados en su carrera; desde que llegó a las Chivas del Guadalajara para el Clausura 2024, acumula 35 encuentros disputados; la gran mayoría han sido como suplente y en competencias oficiales, y tan solo ha logrado marcar tres veces con una asistencia. De igual manera, se ha perdido la Leagues Cup del 2024 y 2025, así como el arranque del Apertura 2025 por diversas lesiones.

Fue mediante una entrevista en el programa Faitelson Sin Censura que el ídolo máximo del americanismo opinó sobre la dura realidad que enfrenta el 'Chicharito'; el periodista israelita, que ha seguido de cerca a Hernández en estos últimos meses, le cuestionó a Cuauhtémoc sobre cuáles serían los consejos que le podría dar a Javier luego de los malos resultados en su carrera, lo que dejó la respuesta contundente por parte del exfutbolista.

Yo digo que ya debería, como le hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos. Hoy los chavos son más rápidos, tienen más preparación. Creo que Chicharito, con todo respeto, debería colgar los botines; ya debe darle chance a los jóvenes".

De igual manera, recalcó lo que Hernández consiguió a temprana edad en el futbol europeo y aceptó que fue un parteaguas para que más jugadores aztecas pudieran emigrar hacia el viejo continente. "Hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saber cuándo retirarse; metió muchos goles en el Real Madrid, en el Manchester United, pero es una decisión que él debe tomar".

Por último, resaltó que es una decisión difícil para todos los deportistas, pues siempre se considera que aún permanecen en buen nivel, pero es mejor retirarse y quedar con los recuerdos que se compartieron con los compañeros del vestidor.

