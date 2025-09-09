Los suplentes de Texas tienen a los Rangers en la pelea por los playoffs

Comparta este artículo

Arlington, Estados Unidos.- No son nombres conocidos, y ni siquiera han sido titulares durante la campaña regular, pero los novatos suplentes mantienen a los Texas Rangers, plagados de lesiones, en la pelea por un lugar en la postemporada de MLB. El lunes por la noche, el jardinero central Michael Helman conectó un grand slam mientras impulsaba todas las carreras contra el mejor equipo en las Mayores en este momento, y Jacob Latz, aunque no es un novato, pero sí es un joven, lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco en una victoria por 5-0 sobre los Milwaukee Brewers que acercó a Texas al liderato de la División Oeste de la Liga Americana en más de tres meses.

Bochy está más que feliz con sus jugadores

El primer partido de la serie contra los Brewers (89-56), que tienen el mejor récord en las mayores y podrían convertirse en el primer equipo en asegurar oficialmente un lugar en los playoffs, se produjo después de que Texas ganara dos de tres sobre Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana, con otros novatos que afectaron esas victorias.

Texas ha ganado 12 de sus últimos 16 juegos para acercarse a tres y medio juegos de Houston por primera vez desde el 30 de mayo. A los Rangers les quedan 17 juegos, incluidos tres en Houston la próxima semana, y están uno y medio juegos detrás de su rival divisional Seattle y un juego por delante de Cleveland por el último comodín de la Liga Americana.

El viernes por la noche, Dustin Harris, que acababa de regresar ese día cuando Adolis García entró en la lista de lesionados, conectó un doble que puso fin al juego en la entrada 12. Eso impulsó a Cody Freeman, otro novato, para una victoria por 4-3 en el primer partido contra los Astros.

Dicha serie terminó con una victoria por 4-2 el domingo cuando Freeman conectó un sencillo con dos outs en el sexto, luego anotó desde primera con un doble de Josh Jung para romper un empate a 1 antes del jonrón de Jake Burger. Texas tiene marca de 11-5 en los juegos que Freeman ha iniciado: en segunda base, tercera base, jardín derecho y bateador designado. Los Rangers abrieron la semana pasada con una victoria por 7-5 en Arizona cuando el novato mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada.

"Es increíble", dijo Helman. "Obviamente, es desafortunado con todos los muchachos que hemos perdido. Pero algunos de nosotros, los más jóvenes, solo tenemos que venir aquí y tratar de desempeñar un papel en este equipo, y tratar de estar en situaciones que nos ayuden a ganar juegos". Helman conectó el primer grand slam de esta temporada para los Rangers. Fue la primera vez en sus 30 juegos de Grandes Ligas que bateó con las bases llenas.

Este empuje a los playoffs se produce cuando los Rangers han perdido a su parte media de medio billón de dólares integrada por el campocorto dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Corey Seager (apendicectomía), y el segunda base Marcus Semien (fractura de ligamento óseo en el pie izquierdo). El jardinero derecho García (distensión en el cuádriceps derecho) podría regresar, mientras que los jardineros Evan Carter (fractura de muñeca derecha que puso fin a la temporada) y Sam Haggerty (tobillo izquierdo) también están fuera.

Latz (2-0), un zurdo de 29 años, quien ahora ha iniciado siete de los 79 juegos que ha lanzado en partes de cuatro temporadas para los Rangers, ha hecho tres aperturas seguidas en lo que había sido el puesto de rotación de Nathan Eovaldi (11-3, la mejor efectividad de su carrera de 1.73) antes de que una distensión en el manguito rotador derecho lo pusiera en la lista de lesionados.

El zurdo está respondiendo cada vez que se le necesita

A las bajas de Texas se unen los lanzadores Cody Bradford, Tyler Mahle y Jon Gray por lesiones, y el relevista zurdo Danny Coulombe está en la lista de lesionados con fatiga en el hombro. Latz, un zurdo, ponchó a cuatro, dio una base por bolas y permitió solo tres sencillos contra los Cerveceros. "Qué trabajo hizo", dijo Bochy.

"Sí, es solo un recordatorio, no importa cuándo estés lanzando o en qué rol estés, es solo salir y ejecutar el lanzamiento", dijo Latz. "Estar en el bullpen, lo he dicho varias veces, me ha ayudado a tomar cada lanzamiento, cada bateador de la misma manera".

Fuente: Tribuna del Yaqui