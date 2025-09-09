Mbappé y Cristiano lideran las victorias de sus equipos en eliminatorias

Comparta este artículo

París, Francia.- Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo contribuyeron en el marcador para que sus selecciones evitaran un doloroso tropiezo; Inglaterra finalmente puso en marcha su era Thomas Tuchel y Erling Haaland anotó cinco goles con puntos de sutura recientes en la cara para que sus selecciones dieran este martes grandes pasos hacia la Copa del Mundo de 2026. Jugando como visitante, Inglaterra se impuso a Serbia por 5-0 para conseguir una victoria que podría ser un punto de inflexión en el mandato de Tuchel; gracias a los tantos de Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi.

A pesar de que Tuchel habló recientemente de estar preparado para ganar feo y con pases largos, esta victoria se trató más de manejar el juego y encerrar a Serbia, lo que había hecho que Inglaterra luchara duro por una victoria por 1-0 en la Eurocopa 2024. Harry Kane fue crucial, encontrando espacio para marcar el primer gol con un cabezazo tras un saque de esquina de Declan Rice.

Kane festeja su tanto ante los serbios

El capitán consolidó la ventaja de Inglaterra al final con un movimiento inteligente para meterse detrás de la defensa en una jugada que terminó con una tarjeta roja para Nikola Milenkovic, quien negó una clara oportunidad de gol de Kane. Guehi anotó el cuarto de Inglaterra en el tiro libre resultante.

Francia se aferra

En el Parque de los Príncipes, Francia aguantó con 10 hombres para vencer a Islandia por 2-1 después de remontar gracias a un gol y una asistencia de Mbappé. Islandia tomó una ventaja sorpresiva cuando Michael Olise regaló el balón en su propia área y Andri Gudjohnsen se abalanzó sobre él para anotar. Mbappé finalmente metió a Francia en el juego cuando convirtió un penal justo antes del medio tiempo después de ser empujado por Mikael Anderson.

El mismo Mbappé lideró el segundo gol después del descanso y asistió a Bradley Barcola para que anotara a los 62, pero la tarea de Francia se volvió más difícil cuando Aurélien Tchouaméni fue expulsado poco después.

Cancelo le da tres puntos a Portugal

João Cancelo anotó el gol de la victoria a los 86 para darle a Portugal una victoria por 3-2 sobre Hungría, después de que dos goles de Barnabás Varga le habían dado a los húngaros la esperanza de dar la sorpresa. Previamente, Cristiano Ronaldo anotó un penal para darle a Portugal una ventaja de 2-1 después de anotar un penal.

Cristiano anotó de penal para Portugal

Jugando con puntos de sutura en la cara después de un accidente con la puerta de un autobús, Erling Haaland anotó cinco goles, incluido un triplete en la primera mitad, cuando Noruega demolió a Moldavia 11-1 para extender su ventaja sobre Italia en la cima del Grupo I a seis puntos. Noruega ha jugado un partido más.

