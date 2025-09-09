No jugarán en Monterrey; Selección Mexicana anuncia cambio de sede para amistosos en noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de agosto, se tuvieron grandes noticias para los aficionados a la Selección Mexicana en suelo azteca, pues se anunciaron al menos tres encuentros amistosos en diversos estadios de la Liga MX; a falta de un par de meses para el cierre de la preparación del conjunto 'Tricolor', se anunció que un encuentro cambiará de sede y se jugará en territorio estadounidense.

A inicios de agosto y mediante una rueda de prensa que reunió a los altos directivos de la Federación Mexicana de Futbol y las autoridades de Jalisco, se informó que la Selección Mexicana disputaría un encuentro amistoso en su preparación para la Copa del Mundo 2026; los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Ecuador en el Estadio Akron, un evento planeado para que coincidiera con las Fiestas de Octubre y se espera que deje una derrama multimillonaria.

En días posteriores al anuncio, un periodista cercano a la FMF filtró que la Selección Mexicana ya tenía un par de encuentros amistosos firmados, ambos en territorio nacional; el periodista Gibran Aguirre de TUDN aseguró que el conjunto tricolor recibiría a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, y el último encuentro del año para la selección sería contra Paraguay, encuentro pactado para finales de noviembre en el Estadio de los Rayados.

A pesar de lo comentado por el periodista, se reveló que la Federación Mexicana de Futbol ha decidido cambiar la ciudad sede para el encuentro contra los canaleros y optaron por buscar un estadio de Estados Unidos. El mismo reportero informó que los motivos por los cuales no se concretó el encuentro de México en el 'Gigante de Acero' obedecen a problemas comerciales, ya que la selección y el inmueble tienen como patrocinadores a entidades bancarias diferentes.

Aguirre aseguró que el encuentro fue reprogramado para jugarse en San Antonio, Estados Unidos; el partido será disputado en la misma fecha, pero ahora el inmueble sede será el Alamodome.

A pesar de que aún se disputará el encuentro, los tres partidos programados eran un gran atractivo para la afición en México y servirían para que los inmuebles que formarán parte de la Copa del Mundo 2026 vayan revisando sus protocolos e inspeccionando las mejoras realizadas.

