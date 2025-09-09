Nuevo triunfo de Ernesto Rivera, suspenden a Luis Suárez y más noticias en el Tribuna Top3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca ese martes 9 de septiembre con la información más actual y relevante del mundo deportivo en TRIBUNA. A continuación encontrarás un resumen completo de tus deportes o deportistas favoritos: Todo en un solo lugar y de forma precisa, para que no pierdas el tiempo. Nuevo triunfo del piloto mexicano Ernesto Rivera, suspenden a Luis Suárez de la MLS y más noticias en el Tribuna Top3 Deportes.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Willson seguirá de titular con Gigantes

Los Gigantes de Nueva York anunciarton que Russell Wilson seguirá de titular en la semana 2, contra Vaqueros, pese a la mala actuación del mariscal de campo en el juego del pasado domingo.

La MLS también suspendió a Luis Suarez

La MLS decidió imponer una una sanción al delantero del Inter de Miami, Luis Suárez, después de un altercado en la final de la Leagues Cup. El español escupió a un auxiliar del equipo rival, Seattle Sounders.

Ernesto Rivera sigue triunfando

El piloto mexicano, Ernesto Rivera, de nuevo consiguió un triunfo en la Eurocup 3. El conductor de sangre sonorense obtuvo una nueva victoria, pero ahora en la segunda carrera del Spa Francorchamps.

Fuente: Tribuna del Yaqui