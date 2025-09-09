¡Partidazo! Real Madrid jugaría partido en la inauguración del Estadio Azteca en marzo 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Estadio Azteca se encuentra en medio de un proceso de remodelación total para prepararlo y que sea la sede de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, y los planes iniciales marcaban que la Selección Mexicana tendría el primer duelo en el 'Coloso de Santa Úrsula', pero todo parece indicar que, en caso de que el inmueble quede listo antes de lo planeado, un club de la Liga MX será el primer conjunto en pisar el nuevo césped.

El Estadio Banorte será el nuevo nombre para la casa de la selección, aunque para el Mundial 2026 y por normas de la FIFA, tendrá como nombre oficial Estadio Ciudad de México; al inmueble deportivo más emblemático en todo el país se le invertirán más de 3 mil millones de pesos. La nueva versión contará con nuevas butacas en todas las localidades, así como rampas de acceso para mejorar la movilidad, pantallas, sonido envolvente, un nuevo césped y un aumento en su capacidad, entre otras cosas.

El inmueble fue cerrado a mediados del 2024 y se planea que se encuentre en ese estado hasta marzo del 2026; la administración del Estadio Azteca entregará el inmueble a la FIFA un par de meses antes de la inauguración del Mundial 2026, programada para el 11 de junio, pero si queda listo antes de lo planeado, las Águilas del América volverán a su 'Nido' para disputar algunos encuentros.

Según información que ha circulado en diversos medios, la directiva de Coapa ya comenzó con las negociaciones para disputar un encuentro amistoso contra el Real Madrid de España. La fecha tentativa sería a mediados de marzo, antes del primer encuentro de la Selección Mexicana; también se rumora que podrían concretarse un encuentro con el Barcelona o el PSG.

La selección mexicana recibirá a Portugal

Por contraparte y a falta de una confirmación oficial, se espera que el 'Coloso de Santa Úrsula' reciba la visita de Cristiano Ronaldo y Portugal, para un encuentro amistoso contra la Selección Mexicana. Medios especializados han asegurado que el acuerdo ya se encuentra firmado y que el 28 de marzo del 2026, CR7 disputará sus primeros minutos en una cancha mexicana. Dichos rumores han crecido, luego de que se informara que los lusitanos tendrán una gira por Estados Unidos en esas mismas fechas.

Fuente: Tribuna del Yaqui