Ratifican a Francisco Laveaga como delegado de la Comisión de Box, Lucha libre y MMA de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una destacada trayectoria dentro del 'Deporte de los Puños', de casi dos décadas, Francisco Laveaga fue ratificado tres años más como delegado de la Honorable. Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales (MMA), del municipio de Cajeme.

Fue el pasado sábado 6 de septiembre en la función internacional de Boxeo Televisa, protagonizada entre Rosario 'Pinocho' Sánchez y Jaime Arboleda, en la reapertura del Gimnasio Manuel Lira García, donde se dio a conocer oficialmente la permanencia del también conocido como 'Pancho' Laveaga.

El nombramiento lo disfrutó junto a integrantes de la importante comisión, que ese día se vistió de manteles largos al recibir una gran función de boxeo, donde también subieron al ring importantes pugilistas como Maco Cota, Alejandro Cota, Danitza Martínez, Mirna Sánchez, entre otros.

Gran mancuerna

Con este anuncio, el también referí profesional seguirá haciendo equipo con el doctor Ricardo Monreal, quien es presidente en Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del Estado de Sonora, para seguir manteniendo a Cajeme como una de las mejores plazas boxísticas de todo el país.

Cabe destacar que el mandamás a nivel estado, hace también un par de meses, fue ratificado en su puesto, por lo que Sonora está apostando por darle continuidad a las personas que se encargan de poner orden y regular el boxeo en la región.

Francisco Laveaga junto con el resto de los integrantes de la H. Comisión

Un hombre entregado al ring

Francisco Laveaga es también referí habilitado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y recientemente fue el encargado de impartir justicia en la pelea entre Camila Zamorano contra Mika Iwakawa que estuvo en juego el título mundial interino del organismo de Mauricio Sulaimán.

Además, el cajemense ha compartido el ring con importantes figuras del 'deporte de los puños': Orlando 'Siri' Salido, Hernán Márquez, David Sánchez, Humberto 'La Zorrita' Soto, Cristian Mijares, Julio César Chávez, 'Yori Boy' Campas, José Luis Castillo; son solo algunos de los boxeadores a los que les ha impartido justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui