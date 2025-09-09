Santiago Giménez salva al Tricolor de una noche de pesadilla ante Corea del Sur

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- La Copa Mundial se encuentra a la vuelta de la esquina y, a pesar de que jugará como local, la Selección Mexicana sigue dejando más dudas que certezas, previo a su presentación. Este martes 9 de septiembre, el conjunto nacional se salvó de un doloroso descalabro ante Corea del Sur, con un gol de Santiago Giménez en el último suspiro del partido.

Con este resultado, el Tri deja dudas en su gira de preparación de fecha FIFA de este mes, ya que no pudo ganar ni un solo encuentro; el sábado igualó a cero ante Japón y ahora, sobre la hora, empató con los coreanos, dejando con esto 'focos rojos', previo al gran evento.

Jiménez levanta la mano

Parecía ser una auténtica fiesta nacional en el Geodis Park, de Tennessee, pues los de Javier Aguirre lograron sacudir las redes al minuto 22 con un golazo; Raúl Jiménez emuló al histórico Jared Borgetti y vacunó a los asiáticos por medio de un cabezazo espectacular entrando al área. Con esta anotación, el 'Lobo de Tepeji' llegó a 44 goles (43 para la FIFA) y se puso a tiro de piedra de los 46 de Jared Borgetti, para ser el segundo máximo rompe redes de México.

El segundo tiempo sería para el olvido por parte de México, ya que Heung-Min Son al 65’ puso el 1-1, con un remate de izquierda desde el centro del área, pero eso no fue todo, ya que a los diez minutos, Oh Hyeon-Gyu recibió el balón en el costado derecho del área y, con un remate de derecha, hizo el 2-1 para darle la ventaja al partido y silenciar la arena.

Para la recta final del duelo, el conjunto nacional se veía perdido, pero justamente cuando faltaban dos minutos para que se terminara el tiempo añadido, Santiago Giménez recibió un pase del lateral Jorge Sánchez y, con un zurdazo desde fuera del área, colocó el balón directo en el ángulo superior izquierdo, y así salvó la noche.

Cabe destacar que México venía de conquistar la Copa Oro en este verano, por lo que la prueba que tuvieron este mes ante los conjuntos asiáticos fue un gran análisis para Javier Aguirre y compañía, que intentarán levantar el barco antes de la Copa del Mundo.

El próximo partido del Tri es en noviembre ante rivales que ya están clasificados al mundial, como lo son Colombia, el 11 de ese mes, y Ecuador, el 14. Con esos países, México estaría cerrando su año futbolero y estaría cada vez más cerca de hacer su debut en la fiesta internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui