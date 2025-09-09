¡Vetado de por vida! NFL anuncia sanción para aficionado que agredió a jugadores de Ravens

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un portavoz de la NFL anunció una sanción ejemplar, en búsqueda de evitar más incidentes de la misma índole, ya que un aficionado agredió a un par de jugadores durante el encuentro inaugural de la temporada 2025-2026, entre los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens.

Fue durante el tercer cuarto del encuentro que se suscitó tan lamentable acto; luego de un touchdown por parte de los Ravens y mientras los jugadores celebraban la anotación, un aficionado de los Bills que se encontraba en primera fila del Estadio Highmark, golpeó en el casco a Lamar Jackson y DeAndre Hopkins, protagonistas de la jugada que terminó en anotación.

Luego de que el aficionado comenzara la agresión, Jackson, quarterback de Baltimore, respondió a los golpes en su contra y sobre su compañero, empujando al agresor y señalándolo; las autoridades del estadio reaccionaron de manera oportuna y expulsaron al hombre en cuestión. Luego de comenzar el último cuarto con ventaja de 15 puntos para los Ravens, terminaron recibiendo tres anotaciones antes de finalizar el encuentro y terminaron perdiendo con marcador de 41-40 a favor de los Bills.

Posterior al encuentro, ambos jugadores hablaron de los hechos ocurridos en las gradas; según relató Lamar Jackson, declaró que al escuchar los gritos y recibir los golpes en el casco, se dejó llevar por sus emociones y procedió a defenderse. "Me dio un manotazo y estaba hablando, así que me olvidé por un momento de dónde estaba; hay que pensar en esas situaciones. Hay seguridad ahí; dejar que se encarguen".

La National Football League anunció que el aficionado fue acreedor de una sanción indefinida, en la cual se le prohibirá el acceso a cualquier evento en el cual la NFL esté relacionada, incluyendo los partidos de temporada regular, postemporada, el Super Bowl, la Combine, draft, pretemporada y eventos con aficionados.

Los jugadores de los Baltimore Ravens aseguraron que no por ese incidente se alejarían de sus aficionados y que este problema no es algo que sea común en los estadios de futbol americano, aunque aseguraron que exigirán mayor seguridad en las primeras filas del inmueble.

Fuente: Tribuna del Yaqui