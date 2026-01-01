2025 fue el mejor año en toda la historia del boxeo femenil en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Históricamente, Sonora es tierra de grandes pugilistas, y este 2025 quedó demostrado, pero fueron las guerreras de 'Guantes Rosas' las que llenaron de gloria a la región, firmando el mejor año en la historia del boxeo femenil en el estado. Camila Zamorano, Alejandra 'La Rockera' Guzmán, Yolanda 'La Pitayita' Vega y Danitza 'La Cobrita' Martínez fueron las encargadas de poner en los primeros planos a la entidad.

La primera campeona del mundo

Fue este año cuando una jovencita de tan solo 17 años de edad, de nombre Camila Zamorano, hizo historia al darle a Sonora su primer título del mundo en boxeo femenil. La 'Magnífica' el pasado 6 de junio derrotó a la multicampeona japonesa Mika Iwakawa, para adjudicarse la corona mundial interina del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso átomo, centro que meses después terminaría por convertirse en absoluto.

Esa noche, la de Hermosillo no solo le dio a Sonora su primera corona, sino que también se convertiría en la campeona del mundo más joven de todos los tiempos. Este mismo 2025, Camila conseguiría su primera defensa del cinturón al imponerse por la vía de los puntos a Sana Hazuki en la capital de Sonora.

Otro título

Semanas después de la gran hazaña de la jovencita, otra pugilista le entregó un importante título a Sonora; se trató de Alejandra 'La Rockera' Guzmán, quien el 26 de junio en Obregón derrotó por decisión mayoritaria en una aguerrida pelea a Joana 'Medusa' Chavarría y así conquistó la cinta Internacional del CMB. Con este resultado, la cajemense sumó su tercer título, ya que en el 2023 ganó el Intercontinental AMB Y FIB.

Alejandra con el título del CMB

Aunque Alejandra Guzmán cerró el 2025 con un descalabro, Ana Miramón, su nombre, sigue en la lista de las clasificadas mundiales de la categoría, por lo que busca un par de victorias para que cumpla su sueño y vuelva a pelear por un título del mundo.

En los grandes eventos

Mientras que otra cajemense que tocó las grandes ligas del boxeo fue Yolanda Vega. La también conocida como 'Pitayita' formó parte de una de las carteleras más mediáticas del año, Jake Paul vs. Chávez Jr., y lo hizo intercambiando metralla ante la histórica Holly Holm.

Aunque ese 28 de junio en Anaheim, la tricolor perdió su invicto y fue superada por la exmonarca del mundo y exfigura de la UFC, demostró que una sonorense puede estar presente en la élite boxística. Cabe destacar que este mismo año, pero en marzo, Yolanda Vega derrotó a Claudia Fernanda Herrera López por decisión unánime para adueñarse del fajín Fedelatin (AMB) en la categoría superligero.

En el radar

A su vez, Danitza Martínez dejó de ser prospecta para convertirse en toda una realidad en el 'Deporte de los Puños', debido a que 'La Cobrita' cerró este 2025 como la mejor de México en la división gallo según el portal boxrec. Además, la joven pugilista no tuvo problema en resolver su primera gran prueba el 6 de septiembre al vencer por decisión a la dos veces retadora Mirna 'La Diablita' Sánchez.

Edición especial del periódico Tribuna

Ahora con una marca perfecta de siete victorias, cero derrotas, con cuatro nocauts, la nacida en Agua Prieta, pero adoptada por Ciudad Obregón, se perfila para en el siguiente año tener una oportunidad mundial y darle a Sonora otro campeonato.

