60 años, 60 historias: Tres veces Bolt: la consagración del 'Relámpago' en los 100 metros planos

Ciudad Obregón, Sonora.- "¿Cómo puede un solo hombre detener el aliento de más de 40 mil personas en menos de un minuto? La respuesta es exclusiva del jamaicano Usain Bolt, quien este domingo borró el primer pendiente en su libreta de hazañas al conseguir el oro en la prueba reina del atletismo: los 100 metros planos".

Esta fue la introducción de la nota que publicó TRIBUNA el lunes 16 de agosto de 2016 y que daba cuenta de la hazaña del velocista jamaicano dentro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, donde Bolt conseguía el triplete dorado, tras ganar la prueba reina de velocidad.

Ese día, el 'Relámpago' le hizo honor a su apodo al cruzar la meta en 9.81 segundos, seguido del maduro estadounidense Justin Gatlin (9.89) y el canadiense Andre de Grasse (9.91). Usain voló. No a la velocidad que lo hacía en 2008 o 2009 (9.58 segundos en ese entonces), pero la potencia que le queda en sus largas piernas aún es suficiente para mantener intacto su reinado en las pistas de atletismo.

En la portada, una crónica que hacía volar la imaginación del lector con cada palabra, como si fuera uno de los miles de aficionados reunidos en las gradas del Estadio Olímpico Enganhao.

"Un silencio sepulcral precedió al disparo de salida más esperado de la jornada. Todos de pie. El gigante de 1.97 metros es el rey de la noche y él lo sabe. Lanza una mirada al cielo mientras se persigna. A correr. El velocista decide dejar la mejor parte de la carrera para el final. Así es su costumbre. Los primeros metros los dedica a mantenerse al parejo de los otros".

Con un par de fotografías, la nota queda enmarcada para la historia, como la hazaña de Bolt, quien ese día sumó su tercer oro olímpico en los 100 metros planos, en lo que fue su adiós a los 100 metros planos en Juegos Olímpicos.

"Cobijado por una bandera de su país, el mejor velocista del mundo agradece con su característica señal todo el apoyo. El sprint olímpico se ha quedado huérfano en Río, pero jamás lo hará en la memoria de aquellos que vieron correr a Usain, el hombre que puede detener el mundo cuando él corre por las pistas y conquista corazones".

60 años, 60 historias: Tres veces Bolt: la consagración del 'Relámpago' en los 100 metros planos

Fuente: Tribuna del Yaqui