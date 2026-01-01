Copa del Mundo y Juegos Olímpicos figuran entre los eventos deportivos más importantes del 2026

Ciudad de México.- Luego de un 2025 ajetreado con respecto a los eventos deportivos, el 2026 será uno de los años con mayor actividad en las diferentes disciplinas internacionales, ya que traerá varios eventos que reunirán a miles de personas a nivel mundial. Entre los torneos que destacarán en el siguiente año están la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina.

Por tercera ocasión en la historia, México fue elegido para recibir la Copa del Mundo 2026, compartiendo sedes con Canadá y Estados Unidos, aunque la punta de lanza será la Ciudad de México, ya que la ceremonia inaugural fue designada para el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte). Dicho certamen dará inicio con el partido de la Selección Mexicana y Sudáfrica, el próximo 11 de junio.

#Deportes | Como en el 2010: México se enfrentará a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDFFuD83CuDDE6https://t.co/HQp6dFvoyl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

El Mundial 2026 marcará un punto de inflexión en el torneo de futbol de selecciones más prestigiado de la historia, ya que será el primero que cuente con 48 combinados nacionales. Así mismo, será la primera Copa del Mundo de la FIFA que se organiza en tres países diferentes, superando a la de 2002, que se celebró en conjunto por Corea del Sur y Japón. Pese a que solo faltan menos de seis meses para el inicio, los últimos clasificados se definirán en las rondas de repechaje de marzo, de las cuales dos se celebrarán en México, siendo Guadalajara y Monterrey las designadas por la FIFA.

#Deportes | Repechaje para el Mundial 2026 en México: FIFA confirma fechas, horarios y selecciones que competirán ?https://t.co/RJH7QH8skq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 será apenas la sexta edición de este tipo de torneos, siendo organizados por la Major League Baseball y la WSBC. El certamen se celebrará entre el jueves 5 de marzo y el martes 17 de marzo de 2026 en las diferentes sedes repartidas entre Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. El representativo de México se medirá contra Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, compañeros dentro del Pool B, y de ahí dependerá los clasificados a las siguientes rondas.

Antes del inicio de dicha justa, la Selección Mexicana sostendrá un par de duelos de preparación contra equipos de Grandes Ligas, siendo Los Angeles Dodgers y los Arizona Diamondbacks sus rivales para la primera semana de marzo.

#Deportes | Selección Mexicana de Beisbol tendrá juego de exhibición contra Los Angeles Dodgers en 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/Hotqpyt62b — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina

Oficialmente conocidos como XXV Juegos Olímpicos de Invierno, esta justa se disputará entre el 6 y el 22 de febrero en las ciudades de Milán y Cortina d'Amprezzo, marcando el regreso de Italia como anfitrión de dicho evento deportivo. Los Juegos Olímpicos tendrán la participación de más de 3 mil atletas en las 16 disciplinas y se usarán recintos míticos de dicha nación, incluyendo el Estadio San Siro para la apertura o la Arena Verona, la cual albergará la clausura.

Otro de los eventos deportivos más importantes que tendrán fecha en el 2026 es la final de la Copa África, la cual comenzó en diciembre del 2025, pero dará fin en enero del 2026. Así mismo, se tendrá el Super Bowl LXI en febrero, las finales de la Champions League en mayo del 2026 y el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual traerá importantes cambios en el reglamento y el regreso a la categoría de Sergio 'Checo' Pérez.

#Deportes | 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas comienzan los trabajos con Cadillac para su debut en la F1 en 2026 uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/SXb0h4BPtd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui