Isaac del Toro y Osmar Olvera destacan como los deportistas mexicanos con mayor éxito en el 2025

Ciudad de México.- El 2025 brilló para el deporte mexicano, pues varios atletas aztecas lograron consolidarse en la élite de sus respectivas disciplinas, ya sea en deportes olímpicos individuales o actividades de equipo. Entre las personalidades que mayor despunte tuvieron en el año, destacan los nombres de Isaac del Toro y Osmar Olvera, ya que ambos se vistieron de gloria e hicieron sonar el himno mexicano alrededor del mundo.

Del Toro, con apenas 22 años de edad, ya se consolidó como el ciclista mexicano más exitoso de la historia, al colectar 18 victorias oficiales en el 2025, siendo esta la tercera cifra más alta de dicha categoría a nivel mundial. De entre sus triunfos más sonados, resaltan la etapa del Giro de Italia, competencia en la cual finalizó en la segunda posición, la Vuelta a Austria y ganar las dos pruebas (ruta y contrarreloj) en el Campeonato Nacional de México.

Su gran desempeño le llevó a ser nominado al galardón Vélo d’Or 2025, el cual premia al ciclista más destacado en un año natural; también, fue pieza clave para que el UAE Team Emirates se convirtiera en el equipo con más victorias en un mismo año en la historia del deporte. El joven de Ensenada, Baja California, está llamado a ser una de las caras de tan prestigiado equipo y ya se anunció que en el 2026 se le permitirá competir en el Tour de Francia.

Osmar Olvera

El clavadista nacido en la Ciudad de México encabezaba la delegación azteca que participó en el Mundial de Clavados de Singapur 2025 y no decepcionó, ya que logró romper una hegemonía que China ejercía desde hace dos décadas. Olvera logró la medalla de oro en trampolín de 3 metros individual, superando a las potencias asiáticas, además de conseguir la plata en trampolín mixto de 1 metro, 3 metros sincronizados y equipos mixtos.

Esta actuación abrió las puertas para que World Aquatics eligiera a México como sede para dos rondas de la Copa Mundial de Clavados, una en el 2026 y otra en el 2027, sumándose a Canadá y la República Popular de China. Sus méritos a lo largo del 2025 lo llevaron a ser galardonado con el Premio Nacional del Deporte por segundo año consecutivo.

Otros de los deportistas aztecas que destacaron en el 2025 fueron Andrea Maya Becerra, quien se consagró como Campeona Mundial de Tiro con Arco, siendo la primera mexicana en lograrlo. En la MLB también se tuvo un representante mexicano con gran paso, pues Alejandro Kirk tuvo varios logros con los Toronto Blue Jays; el tijuanense fue pieza clave para que el equipo llegara a la Serie Mundial y ahí fue el primer mexicano con cuadrangular, además con múltiples imparables en un mismo 'Clásico de Otoño'.

