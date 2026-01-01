Los grandes protagonistas del mundo del deporte en 2025: Los detalles en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- El año 2025 estuvo lleno de grandes momentos en el mundo de los deportes. Si quieres conocer algunos de los hitos más grandes dentro de la agenda deportiva de este año, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En la edición de hoy jueves 1 de enero te traemos las hazañas deportivas más memorables de este pasado año 2025.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Sabalenka fue la número 1 del mundo

Aryna Sabalenka se consolidó como la mejor tenista del mundo al alcanzar el puesto número uno del ranking WTA. Su gran dominio en la pista quedó demostrado tras conquistar dos títulos de Grand Slam esta temporada: Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, reafirmando su excelente nivel actual.

A'ja Wilson se consolidó como la mejor basquetbolista de planta

A'ja Wilson se posicionó como la figura más dominante del baloncesto. Logró ser campeona de la WNBA, MVP de las Finales y Defensiva del Año. Con cuatro trofeos de Jugadora Más Valiosa en su carrera, muchos expertos ya la consideran, posiblemente, la mejor basquetbolista de toda la historia.

Duplantis es el mejor atleta del mundo

Mondo Duplantis fue elegido el Atleta Mundial del 2025 tras una temporada impecable. El saltador sueco volvió a superar sus propios límites al establecer un nuevo récord mundial de salto con pértiga, alcanzando los 6.30 metros, una marca que confirma su superioridad absoluta en el deporte.

Fuente: Tribuna del Yaqui