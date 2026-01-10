Allen Córdoba jugará para Tomateros de Culiacán; draft de refuerzos para las semifinales de la LAMP

Ciudad de México.- Luego de que se definiera el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), se tuvo el tradicional draft de refuerzos en los que se tomaron elementos de los clubes que fueron eliminados. A diferencia del primer draft de sustitución, en este ejercicio, las cuatro novenas optaron por tomar a jugadores, siendo Yaquis de Obregón uno de los eliminados que mayores aportaciones tuvo.

Algodoneros de Guasave

El primero en elegir fue la novena guasavense, quienes decidieron reforzar su plantilla de lanzadores por partida doble; su primera elección fue la de Tyler Jandron, pitcher zurdo que dejó marca de una victoria y cero derrotas con efectividad de 1.45 en seis apariciones durante la temporada regular. Su segundo pick fue el de Braulio Torres-Pérez, lanzador que jugó para Venados de Mazatlán en el rol regular.

Águilas de Mexicali

El conjunto fronterizo se ganó el segundo puesto para elegir y su incorporación inicial fue la de Willie Calhoun; el norteamericano fue una de las mejores piezas ofensivas de Naranjeros de Hermosillo, ya que dejó .310 de average con 11 cuadrangulares y 39 RBI. Su segunda elección fue la de Odrisamer Despaigne, lanzador estelar de Yaquis de Obregón que fue uno de los pitchers con más victorias de todo el circuito.

Charros de Jalisco

Eligiendo desde el tercer puesto, la novena jalisciense optó por tener de pick inicial a Santiago Chávez, receptor titular de 'La Tribu' que tuvo uno de sus mejores años ofensivos en toda su carrera dentro del circuito invernal. Como segunda opción se quedaron con Matt Foster, cerrador de Naranjeros.

Tomateros de Culiacán

La escuadra guinda fue la última en el sorteo y, pese a eso, se llevaron a uno de los jugadores más atractivos del draft; Tomateros eligió a Allen Córdoba, patrullero central que, además de ser una garantía con el guante, fue uno de los bateadores más encendidos en la temporada regular y ofrece velocidad con un ágil corrido de bases. Como segunda opción designaron a Carlos Sepúlveda, segunda base de los Jaguares de Nayarit.

?? El infielder uD835uDDD6uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDF9uD835uDDFCuD835uDE00 uD835uDDE6uD835uDDF2uD835uDDFDúuD835uDDF9uD835uDE03uD835uDDF2uD835uDDF1uD835uDDEE fue nuestras segunda selección para reforzar el equipo Guinda. uD83CuDF45#TomaterosPresente??uD83DuDD25 pic.twitter.com/RDqdjXqQUx — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui