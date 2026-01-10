Bravos de Juárez estaría cerca de firmar a delantero con experiencia en la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Los Bravos de Juárez fueron uno de los equipos que levantaron el telón del Clausura 2026 y, aunque ya consiguieron su primera victoria del certamen, estarían buscando concretar una firma más para pulir su plantilla y buscar entrar a la Liguilla. De acuerdo a lo indicado en diversos informes, el cuadro fronterizo estaría por cerrar un acuerdo con Luca Martínez Dupuy, delantero que debutó con la Selección Mexicana desde hace varios años.

Martínez es nacido en San Luis Potosí, San Luis Potosí, aunque su padre es argentino, país donde pasó la mayor parte de su infancia; el delantero de 24 años fue formado en Rosario Central, equipo con el cual estuvo por varios años en las inferiores y tuvo su debut profesional en el 2021. En enero del 2025 fue vendido al Godoy Cruz, equipo con el cual disputó 33 partidos con cuatro goles y una asistencia.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? ¡El gol de la igualdad! Luca Martínez Dupuy empujó a la red para @ClubGodoyCruz uD83CuDDE6uD83CuDDF7



uD83CuDFC6 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/Akm4QKxMYk — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 25, 2025

Pese a la posibilidad de poder defender los colores de la 'Albiceleste', optó por jugar para la Selección Mexicana, para quienes jugó desde la sub-20 hasta la categoría sub-23, antes de tener su debut en la selección mayor. Luca Martínez fue convocado en la era de Jaime Lozano para un compromiso contra Bolivia, el mismo que servía como preparación para la Copa América 2024; el ariete saltó a la cancha, pero no pudo hacerse presente en el marcador.

En noviembre del 2025, Godoy Cruz descendió a la segunda división del futbol argentino, por lo que el joven elemento estaría analizando opciones para cambiar de equipo. De acuerdo con Mikel Aguirre, periodista de TUDN, la directiva de los Bravos ha estado en contacto constante con el entorno del jugador y en los próximos días, las conversaciones se podrían capitalizar.

uD83DuDEA8Bravos de Juárez busca avanzar en el fichaje de Luca Martínez Dupuy.

*??Hay oferta de préstamo por un año con opción de compra a Godoy Cruz, dueño de su pase. pic.twitter.com/s5BlwHDB1A — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 9, 2026

Luca Martínez Dupuy había comentado que uno de sus sueños era jugar con el América, club con el cual su padre, Nahuel Martínez, tuvo un leve paso hace varias décadas. Es por ello que el jugador estaría interesado en arribar a la Liga MX y desde este mercado, comenzar a posicionarse como un refuerzo viable para las Águilas en los siguientes torneos.

Bravos comienza con victoria

El conjunto de Juárez aprovechó que en la jornada 1 iban contra el Mazatlán FC para adjudicarse su primer triunfo del Clausura 2026. Un tanto de Francisco Nevarez y otro de Denzell García le aseguraron la victoria, mientras que Facundo Almada descontó por los sinaloenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui