Confirman peleón para UFC México: Daniel Zellhuber enfrentará a una estrella de su división

Ciudad de México.- La Arena de la Ciudad de México nuevamente abrirá sus puertas para recibir este próximo 28 de febrero de 2026 a la UFC, con un cartel casi a punto de cerrarse. Este sábado 10 de enero, la empresa sorprendió a todos los aficionados mexicanos al anunciar un atractivo combate para esa fecha.

El capitalino y uno de los más queridos de la afición azteca, Daniel Zellhuber, tendrá una verdadera prueba de fuego en el octágono cuando se mida ante uno de los peleadores más populares de la compañía, King Green, en un duelo de peso ligero a tres asaltos.

La contienda llega en gran momento para el 'Golden Boy', ya que viene de dos descalabros consecutivos; perdió en septiembre del 2024 frente a Esteban Ribovics, en lo que fue una de las mejores peleas del año, mientras que en su más reciente presentación, fue sorprendido por el experimentado Michael Johnson en julio pasado. Por lo que sabe que una victoria ante el estadounidense lo pondría nuevamente en el radar de la división.

Buenos días, México! uD83EuDD29 Otra pelea confirmada para #UFCMexico uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Daniel Zellhuber vs King Green



LINK para @SuperboletosMx uD83DuDC49 https://t.co/ZP6yaWumQZ pic.twitter.com/zKqOxN1gX6 — UFC Español (@UFCEspanol) January 10, 2026

Mientras que Green solo ha ganado dos de sus últimos cinco compromisos, incluidas tres derrotas por finalización, pero a diferencia de Daniel, sí viene de una victoria, debido a que en diciembre superó por decisión dividida a Lance Gibson Jr. A su vez, King es un viejo conocido' del MMA, pues se ha medido ante lo mejor de la compañía.

En su historial, el veterano de 39 años de edad tiene destacadas victorias ante Jim Miller, Al Iaquinta, Clay Guida y Tony 'Cucuy' Ferguson. Además, en sus más de 12 años dentro de la UFC, se ha medido ante estrellas de la talla de Mauricio Ruffy, Paddy Pimblett y el actual libra por libra del mundo, Islam Makhachev.

Con todos esos ingredientes a la mesa, una victoria de Zellhuber frente a King no solo lo haría salir de su racha negativa, sino que lo podría acercar a los puestos de clasificación. Por otra parte, el norteamericano entiende que una buena presentación frente al local le estaría demostrando a Dana White que todavía tiene nivel para competir ante la élite.

Hasta el momento, el evento del próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México suma 10 combates y se espera que en los próximos días un par de peleas más sean agregadas al evento. Cabe destacar que la venta de boletos comenzó desde el pasado jueves 8 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui