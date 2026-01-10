Definidos los duelos de pitcheo para las SEMIFINALES de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Después de una vibrante y apasionada ronda de cuartos de final, este domingo 11 de enero se pondrán en marcha las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde los Águilas de Mexicali, Charros de Jalisco, Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán mantienen viva su ilusión de levantar la corona.

A tan solo horas para que se cante playball, los cuatro equipos ya definieron los responsables de subir a la lomita de los disparos para los primeros cuatro compromisos. Serán los tapatíos y los cachanillas los que abran el telón de actividades, este domingo a las 16:00 horas (tiempo de Sonora). En el caso de Benjamín Gil, apostará con su brazo de confianza, Manny Bañuelos, para el primero de la serie, mientras que los 'Caballeros' nombraron a su 'rey' David Reyes como el responsable de subir a la lomita.

¡Rotación Emplumada!???uD83DuDD25uD83EuDD85



Estos son nuestros Pitchers Inicialistas que nos llevarán a Volar Alto en la semifinal en contra de Charros de Jalisco.uD83DuDD25uD83CuDF6B



TODO O NADAAA.uD83EuDD18uD83CuDFFC#VolandoJunto#SiempreÁguilas pic.twitter.com/UPZdqAbpe7 — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) January 10, 2026

Para el lunes, Gabriel Ponce hará lo propio por Águilas, mientras que Luis Payán abrirá por los locales. En el juego tres, Luis Iván Rodríguez es el elegido por Charros y el ligamayorista Valente Bellozo abrirá la ronda de semifinales en el Nido por los Águilas de Mexicali. Finalmente, Ronald Medrano y Mark Simon se encargarán del juego 4.

Mientras que este 11 de enero en el Estadio Tomateros, el show de Manny Barreda se hará presente en el inicio de los de Culiacán en semis. A su vez, los Algodoneros de Guasave aterrizaron sus esperanzas en el flamante refuerzo, Tyler Jandron, quien brilló con los Jaguares de Nayarit.

Para el segundo de la eliminatoria, Saúl Vázquez comenzará el compromiso por los visitantes y Aldo Montes por los locales. El próximo miércoles 14 de enero, la serie se trasladará a Guasave y se espera un épico choque monticular, ya que Fineas Del.Bonta-Smith abrirá por Tomateros, mientras que Jorge Antonio Pérez fue seleccionado por Óscar Robles.

El 15 de enero, que representa el cuarto partido de las semifinales, Luis Cessa, quien viene de darle el pase a los guindas a la siguiente ronda, intentará volver a lucir a la lomita, pero ahora en calidad de visitante. Por Guasave, el extranjero Ethan Lindow tendrá igualmente la encomienda de dominar la ofensiva rival.

Duelos monticulares

Juego 1

Tyler Jandron (Algodoneros) vs. Manny Barreda (Tomateros)

David Reyes (Águilas) vs. Manny Bañuelos (Charros)

Juego 2

Saúl Vázquez (Algodoneros) vs. Aldo Montes (Tomateros)

Gabriel Ponce (Águilas) vs. Luis Payán (Charros)

Juego 3

Luis Iván Rodríguez (Charros) vs. Valente Bellozo (Águilas)

Fineas Del. Bonta-Smith (Tomateros) vs. Jorge Antonio Pérez (Algodoneros)

Juego 4

Ronald Medrano (Charros) vs. Mark Simon (Águilas)

Luis Cessa (Tomateros) vs. Ethan Lindow (Algodoneros)

¡PREPÁRENSE QUE YA TENEMOS SEMIFINALES!uD83EuDD29uD83DuDCA5



Los @clubtomateros recibirán a los @AlgodonerosGsv y los @AguilasDeMxli visitarán al actual campeón @charrosbeisbol uD83DuDE0EuD83DuDD25



Presentado por @arcogasolina ??



¿A ver, compártenos tus pronósticos?uD83DuDE0F#LigaARCO? pic.twitter.com/zPJJ10gSjI — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui