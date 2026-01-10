Edson Álvarez consigue un título más; Fenerbahçe se erige como campeón de la Supercopa de Turquía

Ciudad de México.- El Fenerbahçe, equipo con el cual milita Edson Álvarez, mediocampista mexicano, consiguió el primer título del 2026 al coronarse como campeón de la Supercopa de Turquía 2026. El equipo 'Canario' se impuso al Galatasaray con par de anotaciones sin obtener respuesta, por lo que alzó el cetro del torneo anual que se disputó en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía.

El primer gol fue la consecuencia de la alta presión ejercida por el Fenerbahçe, el cual intentó dominar de inicio a fin el compromiso ante un rival tan complicado como lo representa el Galatasaray. Matteo Guendouzi, mediocampista recién llegado y competencia directa del 'Machín', fue el encargado de romper el cero en el marcador con un disparo desde afuera del área que se fue al ras de césped sin poder ser detenido.

Con la diferencia mínima, el encuentro siguió su rumbo y se tuvo que llegar hasta la parte complementaria para que cayera el segundo tanto de la jornada, el cual fue anotado por Jayden Oosterwalde a centro de Marco Asensio. Con el dos por cero en el marcador, el Fenerbahçe se dedicó a tirarse atrás y aguantar el resultado, estrategia que les terminó resultando.

uD83CuDFC6 2025 Turkcell Süper Kupa Sampiyonu FENERBAHÇE! pic.twitter.com/OMJSCoCE6K — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026

Pese a la victoria, el Fenerbahçe no puede aflojar el paso, ya que se encuentra en la segunda posición de la Superliga Turca, a tres unidades del propio Galatasaray.

Álvarez no pudo jugar

Pese a estar considerado dentro de los más utilizados por Domenico Tedesco, el 'Machín' ni siquiera estuvo convocado para el encuentro y se tuvo que conformar con presenciar las acciones desde la grada luego de presentar una lesión muscular. De acuerdo con la información revelada por medios locales, Edson sugirió una infiltración para estar disponible en la cancha, opción que fue descartada de manera rotunda por el cuerpo médico del equipo.

Con las constantes lesiones para el mexicano, se complica aún más su estadía en el Fenerbahçe, quienes anunciaron la incorporación de Guendouzi como competencia directa para Álvarez. El último partido en el cual pudo disputar Edson fue el 15 de diciembre contra el Konyaspor, compromiso en el cual tuvo participación durante 78 minutos y se pudo llevar una asistencia.

uD83DuDEA8 Fenerbahçe'de Edson Alvarez özveride bulunarak igneyle oynama istegini dile getirmis olsa da saglik heyeti ve Domenico Tedesco oyuncuyu riske atmadi ve Alvarez, maç kadrosuna alinmadi.@Sametcayir pic.twitter.com/nePKMdTcOJ — Kadiköy Sokak (@FenerFanMH) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui