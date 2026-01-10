El máximo taponero de la Liga Arco Mexicana del Pacífico llega como refuerzo a Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana.- El Round Robin de la Liga de Beisbol de República Dominicana se encuentra en la recta final, y con motivo de alcanzar a obtener el boleto a la serie de campeonato, los Leones del Escogido apostaron por reforzar su bullpen con la llegada de uno de los mejores lanzadores de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Se trata del cerrador oficial de los Yaquis de Ciudad Obregón, Efraín Contreras, quien inclusive se proclamó campeón en el área de salvamentos de la actual temporada en la LAMP, con un total de 15, en lo que significó su primera campaña como pelotero de la Tribu.

El conjunto de la tribu tuvo una destacada fase regular, pero cayó en cuatro juegos ante los Águilas de Mexicali en la primera ronda de playoffs; es por eso que el mexicano se encontraba disponible y el club de Santo Domingo solicitó sus servicios para reforzar el relevo.

El cerrador mexicano Efraín Contreras, líder en salvamentos de la @Liga_Arco , reforzará el bullpen de @EscogidoBBClub



2025-26 (MXPW):

ERA 2.40 | 15 SV

30.0 IP | 35 SO

WHIP 1.00

HR: 1 | BB: 8 pic.twitter.com/Th6YLhX8lW — Abraham Abreu P. (@abrahamabreup) January 10, 2026

Además de ser el líder absoluto de rescates, el nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, lució dominante en la lomita de los disparos, dejando una efectividad de 2.40, una marca de dos victorias, un descalabro, 25 'chocolates' y WHIP 1.00, en 29 compromisos con los Yaquis de Obregón.

Cabe destacar que Efraín Contreras no es el único mexicano que milita con los Leones del Escogido, ya que hace un par de semanas, la franquicia también solicitó los servicios del exligamayorista y estelar abridor de los Venados de Mazatlán, José Urquidy.

Aunque llegó con un gran cartel y etiquetado como uno de los mejores serpentineros del beisbol tricolor, al de Sinaloa no le ha ido bien en la pelota caribeña, pues con los 'felinos' suma tres salidas, pero todavía no conoce la victoria, marcando una efectividad de 9.45.

Ahora con el cerrador de la tribu, los de la capital de República Dominicana esperan solucionar su principal problema, que es el bullpen. Este fin de semana los Leones reciben a las Águilas en un duelo trascendental para intentar preservar su posición en lo más alto de la tabla de posiciones.

Y al final todo valio la pena… ¡EL LEÓN VOLVIÓ A SU LUGAR!



OBJETIVO ? pic.twitter.com/J8WDrQf1Wr — uD835uDC04uD835uDC2CuD835uDC1CuD835uDC28uD835uDC20uD835uDC22uD835uDC1DuD835uDC28 uD835uDC01uD835uDC1AuD835uDC2CuD835uDC1EuD835uDC1BuD835uDC1AuD835uDC25uD835uDC25 uD835uDC02uD835uDC25uD835uDC2EuD835uDC1B (@EscogidoBBClub) January 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui