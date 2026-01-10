Exdelantero de Chivas del Guadalajara se queda sin equipo en la Liga MX y jugará en Sudamérica

Ciudad de México.- Luego de un exitoso paso dentro de varios equipos de la Liga MX, incluyendo un fructífero paso por las Chivas del Guadalajara, Ángel Zaldívar se quedó sin equipo en el balompié mexicano y ahora tendrá que probar suerte en el futbol sudamericano. El experimentado delantero no entró en los planes deportivos de los Bravos de Juárez, por lo que fue enviado al Alajuelense de Costa Rica.

El delantero de 31 años comenzó su carrera con las Chivas del Guadalajara, aunque sus primeros minutos en el profesionalismo los tuvo con los Coras de Tepic, el cual milita en la Liga Premier de México (Liga de Ascenso). En total, disputó 221 partidos defendiendo los colores del Guadalajara, en los cuales pudo marcar 41 goles y 14 asistencias en más de 12 mil 300 minutos; con Chivas logró un título de Liga MX, dos de Copa MX y uno de la Concacaf Champions League.

También tuvo un corto paso por los Rayados del Monterrey, con quienes marcó tres goles con par de asistencias en 24 compromisos; pese a su efímera estadía con 'La Pandilla', se llevó dos preseas en su haber, una de Liga MX y otra de la Concachampions. También pasó por el Atlético San Luis, antes de su venta definitiva a los Bravos de Juárez.

Ante las intenciones del equipo fronterizo para firmar a Luca Martínez Dupuy, sería necesario dar de baja a un delantero mexicano, siendo Ángel Zaldívar el elegido por la directiva de Juárez, debido a su baja tasa goleadora en los últimos meses. El club informó que el jugador no entraba en los planes del equipo, por lo que se le dará salida en los próximos días.

Según los informes de Mikel Aguirre, periodista de TUDN, ya hay un acuerdo de palabra con la Liga Deportiva Alajualense, club que juega en la Primera División de Costa Rica y que actualmente marcha como líder del certamen con una ventaja considerable luego de 18 jornadas.

De acuerdo con lo publicado por el portal Olé, el conjunto costarricense ya tendría los pormenores del acuerdo y en los próximos días, el jugador estará realizando el viaje para someterse a las pruebas médicas pertinentes y oficializar su firma.

Fuente: Tribuna del Yaqui