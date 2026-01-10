'Hormiga' González y Brian Gutiérrez comandan a las Chivas del Guadalajara en su triunfo ante el Pachuca

Guadalajara, Jalisco.- Sin tener que 'despeinarse', las Chivas del Guadalajara arrancaron con victoria el Clausura 2026 al imponerse ante el Pachuca en la cancha del Estadio Akron. Un par de anotaciones en la primera mitad bastaron para que la escuadra jalisciense asegurara los primeros tres puntos del año; Armando 'Hormiga' González, actual campeón de goleo de la Liga MX, comenzó su actuación con gol.

Pese a que no se hizo presente en el marcador, uno de los mejores jugadores fue Brian Gutiérrez, mexicoamericano que disputa el mediocampo y que apenas vio su primer encuentro oficial defendiendo los colores de las Chivas. El juvenil de 22 años fue el generador de varias jugadas de peligro, también tuvo un par de disparos que terminaron rozando el poste y fue el responsable de la primera anotación para el Guadalajara.

En una jugada que se estaba generando por el lado izquierdo de la cancha, Gutiérrez se botó del mediocampo y recibió el pase filtrado en los linderos del área chica. Con ese movimiento jaló la marca y provocó que el arquero saliera, por lo que, al poner el centro, la 'Hormiga' no tuvo mayor complicación en empujar el balón, poniendo el marcador en uno por cero luego de 16 minutos.

¡ASÍ EL PRIMER GOL DEL AÑO PARA EL GUADALAJARA! ¡QUE BUENA, OTAKU! uD83DuDE0D



EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/VAqla787G1 pic.twitter.com/hg5RomUSRk — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

Aun con la ventaja, el Guadalajara no bajó la intensidad de sus embates, los cuales eran más recurrentes conforme avanzaban los minutos; los de Chivas probaban de corta y larga distancia y, antes de que llegara el descanso, cayó el segundo gol de la jornada. En una jugada vertical por el 'Rebaño Sagrado', Daniel Aguirre se encargó de anotar el dos por cero con el arco vacío a centro de Efraín Álvarez.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡DUPLICAMOS LA VENTAJA EN EL @ESTADIOAKRON! uD83CuDFDF?



¡CORTESÍA DE DANIEL AGUIRRE! uD83DuDE0D pic.twitter.com/ltIr6QBvzB — CHIVAS (@Chivas) January 11, 2026

En el segundo tiempo, las oportunidades siguieron cayendo para las Chivas, luego de que Roberto Alvarado y Bryan González erraran sus tiros. En los minutos finales, el Guadalajara se encargó de administrar el resultado ante un Estadio Akron que lució abarrotado por los 'Chivahermanos'.

Luego de haber realizado varios ajustes en el mercado invernal de fichajes, el Guadalajara mostró un funcionamiento más ordenado de la mano de Gabriel Milito, quienes tendrán su segundo compromiso del certamen ante los Bravos de Juárez el próximo martes, 13 de enero.

¡Primeros minutos con el Guadalajara y ya dio su primera asistencia!



¡Qué buena, Brian! uD83DuDE0D pic.twitter.com/xSUHT3VFPf — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui