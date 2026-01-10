Kylian Mbappé regresaría a la titularidad con el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Ciudad de México.- Luego de perderse los primeros duelos del 2026 con el Real Madrid, Kylian Mbappé volverá a estar disponible y podría formar parte del cuadro titular en uno de los partidos más importantes del año. Xabi Alonso, estratega del conjunto blanco, confirmó que el delantero francés pudiera regresar a las canchas en la final de la Supercopa de España 2026 ante el Barcelona.

Cabe recordar que Mbappé fue separado del grupo tras haber presentado molestias en una sesión de entrenamientos del miércoles, 31 de diciembre del 2025; de acuerdo al parte médico publicado por el club, se determinó que Kylian había sufrido un esguince de rodilla y su tiempo de recuperación dependería de su evolución. Debido a eso, se perdió el primer duelo del año en LaLiga, además de la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid.

Las intenciones iniciales para el Real Madrid eran que concretara su recuperación antes del duelo ante los 'Colchoneros', factor que terminó por no suceder. Apenas a las horas de que consiguieron clasificarse a la final, se notificó que el delantero francés haría el viaje a Arabia Saudita y se uniría a los entrenamientos con el resto del equipo.

Xabi Alonso no descarta a Mbappé como titular

El estratega del Real Madrid destacó las buenas sensaciones con su delantero estelar, aunque aseguró que esperarán hasta última hora para determinar si será titular, lo guardarán para entrar de cambio o si la mejor opción es no arriesgarlo a una lesión más fuerte. "Está mucho mejor. La idea antes de empezar era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero si llegábamos a la final, siempre según sus sensaciones, que viniera. Hay que medir el riesgo. Saber lo que nos jugamos y asumir las decisiones".

"Cuando entrene hoy tendremos toda la información para valorarlo y si está para jugar de inicio o jugar un poco menos", sentenció previo a las sesiones de prácticas del sábado, 10 de enero. Así mismo, aprovechó el espacio ante la prensa para hablar sobre el estado físico de Antonio Rüdiger, Rodrygo Goes y Raúl Asencio, quienes salieron con molestias del partido anterior. "Están mejor, hoy por la tarde entrenaremos y decidiremos".

El Real Madrid se medirá contra el Barcelona en una nueva edición del 'Derbi Español', aunque ahora será por un nuevo trofeo para sus vitrinas; la final de la Supercopa de España será este domingo, 11 de enero, a las 13:00 horas (horario CDMX).

