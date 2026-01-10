Le cierran la puerta: Clubes de la Liga MX descartan el fichaje de Hirving Lozano para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Apenas se dio el anuncio de que Hirving Lozano ya no jugaría para el San Diego FC de la MLS, se comenzó a especular que un delantero de su calibre podría ser atractivo para el balompié mexicano. Pese a que varios clubes de la Liga MX tienen necesidad de un ariete efectivo, los equipos 'grandes' descartaron al 'Chucky' como refuerzo para el Clausura 2026.

Cabe recordar que durante la jornada del viernes, 9 de enero, el San Diego FC informó que el delantero mexicano ya no estaba dentro de sus planes deportivos y que dejaría de formar parte de su plantilla, poniendo fin a una relación entre directiva y jugador que se vio marcada por las polémicas. Tyler Haps, director deportivo del club, comentó que era una decisión que se tomó en conjunto con los dueños, la gerencia deportiva y por Mikey Varas, entrenador del San Diego FC.

Así mismo, se informó que en los próximos días se informaría cuál sería el futuro del exelemento de la Selección Mexicana, además del método del cual saldría de la estructura de la MLS. Se planteó de manera inicial un esquema de préstamo por un año con opción a compra, lo que facilitaría su arribo a cualquier equipo de la Liga MX.

#Deportes | Sin equipo; delantero de la Selección Mexicana fue dado de baja de la MLS a meses del Mundial 2026 uD83DuDC64?https://t.co/21vRDmb89V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 9, 2026

Los 'grandes' le cierran la puerta

En la conferencia previa para su primer compromiso del Clausura 2026, le fue cuestionado a Antonio Sancho, director deportivo de los Pumas, sobre la posibilidad de firmar a Hirving Lozano y, si bien dejó abierta la posibilidad para los siguientes torneos, descartó que se pueda concretar en los próximos días. "Habría que ver si entra en el presupuesto. Un jugador como el ‘Chucky’ siempre resulta interesante; sin embargo, la verdad es que no lo sabía y no lo hemos explorado ni analizado hasta ahora".

¿SE IMAGINAN A LOZANO VESTIDO DE AURIAZUL?uD83DuDC3E?



Antonio Sancho confesó que le gustaría ver a 'Chucky' Lozano con Pumas, esto tras confirmarse que el mexicano ya no es más jugador del San Diego FC. Sin embargo, deja claro que por ahora no hay nada de por medio ni negociaciones.uD83DuDC40 pic.twitter.com/92XXLPoAYz — Claro Sports (@ClaroSports) January 10, 2026

Otro equipo que descartó su llegada fue el América, pues, de acuerdo a los informes de León Lecanda, periodista de ESPN, no es del interés de André Jardine.

También le fue cuestionado el tema a Paulo Rodrigues, auxiliar de las Águilas, quien comentó que sabe que es un jugador de renombre, pero que al momento es una posición en la que cuentan con buenos elementos de calidad. "Siempre estamos abiertos a analizar opciones, pero no es un jugador del que estemos hablando en este momento".

"¿Hirving Lozano al América? NI GRATIS" uD83DuDD25



El reporte de @Leonlec sobre la posibilidad de sumar al Chucky al equipo de André Jardine uD83EuDD85 pic.twitter.com/s8CIc1SIcQ — Futbol Picante (@futpicante) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui