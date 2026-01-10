Liga Arco Mexicana del Pacífico: Así se jugarán las semifinales de la temporada 2025-2026

Ciudad de México.- Luego de una intensa primera ronda de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), quedaron definidas las series de semifinal de la temporada 2025-2026. A diferencia del primer cruce de la postemporada, los enfrentamientos para la antesala de la final se definieron por la posición de tabla general, por lo que Tomateros de Culiacán se medirá contra Algodoneros de Guasave, mientras que a Charros de Jalisco les tocará ir contra Águilas de Mexicali.

Tras las sorpresivas eliminaciones, Tomateros sobrevivió como el mejor posicionado, por lo que le tocó medirse a los Algodoneros, que quedaron en el octavo puesto de la clasificación general. La novena guinda protagonizó la única serie que se definió en siete compromisos, concretando la eliminación de Cañeros de Los Mochis, mientras que Guasave sacó a Jaguares de Nayarit, quienes clasificaron como amplio favorito en su primera temporada.

#Deportes | Algodoneros de Guasave sorprende y elimina a Jaguares; resultados del juego 4 de playoffs LAMP 2026 ?https://t.co/1ob2l0LBkK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Estas dos escuadras se enfrentaron un total de ocho veces durante la temporada regular, incluyendo los dos partidos correspondientes a la jornada inaugural; en dichos enfrentamientos, Tomateros se quedaron con cinco triunfos, ganando las dos series del rol regular. La última vez que se cruzaron fue el domingo 21 de diciembre en un partido que terminó con marcador de ocho por cero a favor de Culiacán.

Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

La segunda serie de semifinales de la LAMP será protagonizada por los Charros de Jalisco contra los Águilas de Mexicali; la novena jalisciense consiguió su clasificación a la antesala de la final luego de una aguerrida primera ronda ante Naranjeros de Hermosillo. Por contraparte, el cuadro fronterizo fue el primero en clasificarse al vencer en cuatro juegos de manera consecutiva a los Yaquis de Obregón.

Durante la temporada regular, estas dos escuadras se midieron en 11 compromisos, siendo Mexicali el que con mejores dividendos resultó, teniendo dominio general luego de conseguir seis triunfos y, por consiguiente, un par de series. La última ocasión en la que los dos equipos se enfrentaron fue en la última serie de la temporada, la cual se la llevó Jalisco ganando los primeros dos juegos.

¡PREPÁRENSE QUE YA TENEMOS SEMIFINALES!uD83EuDD29uD83DuDCA5



Los @clubtomateros recibirán a los @AlgodonerosGsv y los @AguilasDeMxli visitarán al actual campeón @charrosbeisbol uD83DuDE0EuD83DuDD25



Presentado por @arcogasolina ??



¿A ver, compártenos tus pronósticos?uD83DuDE0F#LigaARCO? pic.twitter.com/zPJJ10gSjI — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui