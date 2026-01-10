MLB: 'Pez gordo' de la Agencia Libre fue suspendido 80 juegos por violar el programa antidrogas

Ciudad de México.- Max Kepler era uno de los jugadores más atractivos de la Agencia Libre del 2026, aunque sus negociaciones y posterior participación en la temporada de Grandes Ligas pudieran verse truncadas al ser suspendido. El expatrullero de los Philadelphia Phillies se hizo acreedor de una suspensión de 80 juegos luego de violar el programa antidopaje de MLB.

El nacido en Berlín, Alemania, desarrolló prácticamente toda su carrera con los Minnesota Twins, equipo que lo firmó en el 2015, y esa misma temporada tuvo sus primeras apariciones en el llamado 'Mejor beisbol del mundo'. De por vida tiene promedio de .235 luego de 11 campañas en las Grandes Ligas, en las cuales ha tomado más de 4 mil turnos legales al bat.

Luego de su larga estadía con el conjunto de los 'Mellizos', Kepler eligió la agencia libre y de manera rápida fue firmado por los Phillies, con quienes solo estuvo un año antes de ejercer su opción de jugador por segunda temporada consecutiva. Con Philadelphia conectó 18 cuadrangulares y produjo 52 carreras, además de recibir 48 bases por bola, dejando un OPS de .691 y .216 de promedio de bateo.

La suspensión fue notificada por la oficina del comisionado de MLB sin tener respuesta por parte del jugador, aunque de acuerdo con lo publicado en The Associated Press, la agencia que representa a Kepler decidirá no impugnar dichas acciones en su contra. Por reglamento, la suspensión de 80 compromisos comenzará hasta que Max firme un contrato y de acuerdo al programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de la MLB, el alemán no podrá jugar la postemporada del 2026.

MLB announced that Max Kepler has been issued an 80-game suspension for testing positive for Epitrenbolone. Kepler is currently a free agent. pic.twitter.com/NrD5SK8yS6 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 9, 2026

¿A qué sustancia dio positivo?

De acuerdo con la información publicada por MLB, Kepler dio positivo al uso de epitrenbolona, una sustancia derivada de la trenbolona, la cual se usa en el mundo del fisiculturismo para crecer la masa muscular. Además del uso para mejorar el rendimiento deportivo, también se emplea para promover el crecimiento del ganado.

Con esta prueba, Max Kepler se convirtió en el primer jugador en dar positivo a dicha sustancia desde el 2005, año en el cual se comenzaron a dar detalles de las sanciones.

Max Kepler has been suspended 80 games after testing positive for a performance-enhancing substance pic.twitter.com/IROiidQJFs — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui