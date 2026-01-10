Pelotero de Naranjeros de Hermosillo gana el prestigioso premio Baldomero Almada de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- A pesar de que los Naranjeros de Hermosillo quedaron eliminados en la primera ronda de playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), no todo salió mal para el conjunto de la capital de Sonora, pues este sábado 10 de enero de 2026 se dio a conocer que Ángel Ramírez se lleva el premio Baldomero Almada, el cual lo acredita como el mejor Novato del Año.

El galardón es más que merecido, ya que Ángel vio acción en 61 de los 68 juegos de la escuadra 17 veces campeona de la LAMP, donde conectó 49 imparables, de los cuales 14 fueron dobles y un triple, remolcando además un total de 21 carreras, finalizando con un promedio de bateo de .290.

Por si fuera poco, el pelotero hizo historia, ya que es el primer novato del año que tienen los Naranjeros desde el calendario 2019-2020, cuando el infield Alex Robles igualmente se llevó a casa el importante premio que entrega cada año la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

A través de un comunicado, la LAMP informó que Ramírez obtuvo el 30 por ciento de los votos que dio el comité elector de los medios especializados, ganándole la carrera al también destacado jugador Carlos Medina de Jaguares de Nayarit (28 por ciento), Miguel León de Cañeros de Los Mochis (27 por ciento), Fernando Olguín de Tomateros de Culiacán (8 por ciento) y Óscar Rojas de Venados de Mazatlán (7 por ciento).

Ahora, el chihuahuense se proyecta como una de las cartas fuertes del beisbol nacional y una futura estrella de los Naranjeros de Hermosillo. A sus 20 años de edad, el cañonero pertenece a la organización de los Kansas City Royals dentro de la MLB, donde ya ha visto actividad, pero en la clase rookie en el Complejo de Arizona. En sucursales ha registrado 25 compromisos, con un cuadrangular y 10 carreras producidas.

Por otra parte, aunque el mexicano hizo su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico en el 2022, fue hasta la reciente campaña donde se ganó la confianza de Juan Gabriel Castro y se le vio en repetidas ocasiones adueñándose del jardín central e izquierdo, donde también respondió con el guante.

Hasta el momento, solamente dos premios son los que ha entregado la LAMP a lo mejor del año; el galardón a Manager del Año fue para Luis Carlos Rivera, de los Jaguares de Nayarit, mientras que el Novato del Año se quedó con los Naranjeros de Hermosillo, cortesía de Ángel Ramírez.

Fuente: Tribuna del Yaqui