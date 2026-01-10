Pitcher sonorense y estrella de Jaguares de Nayarit luchará por ser campeón en Dominicana

La Romana, República Dominicana.- Los Jaguares de Nayarit tuvieron un debut para el recuerdo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues aunque no lograron avanzar a la ronda de semifinales, se establecieron como el mejor equipo de la fase regular al terminar en el primer lugar de la tabla.

Entre las grandes figuras que contaron los felinos para esta campaña, se encuentra el pitcher sonorense Fuastino Carrera, quien fue el 'as' en la rotación abridora y que, gracias a sus sólidos números individuales, fue llamado como refuerzo por los Toros del Este, uno de los equipos más grandes de República Dominicana.

Este sábado 10 de enero de 2026, el conjunto caribeño anunció que, para fortalecer su roster en la recta final del Round Robin, del zurdo cajemense Faustino Carrera, quien estaría haciendo su debut con los Toros este domingo 11 de enero, cuando se mida a los Leones del Escogido.

Faustino Carrera ha sido elegido como refuerzo en República Dominicana. ??uD83CuDDE9uD83CuDDF4



El pitcher zurdo que jugó con la Jaguariza, fue contratado por los Toros del Este. uD83DuDCAA



¡VENGA, WERO! uD83DuDC4D pic.twitter.com/GtgxZLBssL — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) January 10, 2026

El 'Güero', como es conocido, estuvo presente en 14 aperturas con los Jaguares, donde dejó una marca de cuatro victorias y cinco descalabros, con una efectividad de 4.18 en 75.1 innings, donde además otorgó 22 boletos y recetó 51 'chocolates', cifras que demuestran su calidad en la lomita de los disparos.

Pero el de Ciudad Obregón no llega, solo ya que los de la Romana también amarraron como refuerzo al jonronero de los Cañeros de Los Mochis, Eric Filia. El norteamericano ya sabe lo que es jugar en el Caribe, al contar con una línea ofensiva de .346/.435/.432 en 54 partidos, con 13 dobles, un cuadrangular, 22 anotadas y 24 remolcadas en su paso con los Leones, Tigres, Estrellas, Águilas y Gigantes.

Además, llegará encendido, debido a que en este invierno estuvo con los Cañeros de Los Mochis y en 63 encuentros bateó .363\.482\.435, con 16 dobles, 39 anotadas y 33 producidas, siendo uno de los hombres más sólidos en el lineup de los 'verdes'.

La llegada de estos dos peloteros les da confianza a los Toros del Este, que actualmente están disputando la ronda final del Round Robin y tienen altas posibilidades de avanzar a la serie de campeonato.

Filia un bate zurdo de impacto y probado en estas etapas de postemporada para fortalecer la inicial y un abridor sólido para darnos más profundidad en la rotación", explicó Jesús Mejía, gerente general del equipo, sobre la llegada de Carrera y Filia.

Anunciamos las contrataciones de el 1B Eric Filia y el lanzador zurdo mexicano Faustino Carrera. Ambos llegarán este domingo a uniformarse con el conjunto taurino. pic.twitter.com/6GCNF3ozY1 — Toros Del Este (@TorosdelEste) January 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui