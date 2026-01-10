Red Bull Racing y Mercedes encabezan la primera polémica en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Ciudad de México.- Con un par de meses para que llegue el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, ya se tiene la primera polémica del año, la cual compete a dos de las escuderías estelares de la categoría. La FIA sostendrá una ardua investigación sobre Red Bull Racing y Mercedes, luego de que se reportaran supuestas irregularidades en sus unidades de potencia.

Cabe recalcar que el 2026 será un punto de partida nuevo en la historia de la F1, ya que se correrá acatando las nuevas especificaciones técnicas dentro del reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Dicho nuevo reglamento tendrá a monoplazas más pequeños, el uso de combustibles sustentables, la implementación de aerodinámica activa (AA) y la eliminación del sistema DRS.

De acuerdo con dichas especificaciones técnicas, se establece que los motores (unidades de potencia) no deberán presentar una compresión mayor a la de 18:1, pero las escuderías encontraron una manera de evadir dicha regla dentro del marco legal. Según los informes, el material usado permite cumplir con la compresión en las pruebas estáticas, pero en condiciones de carrera se expanderían, permitiendo hasta 15 caballos de fuerza más que el resto de los equipos.

Ferrari, Honda y Audi, los otros proveedores de unidades de potencia en la categoría, presentaron sus quejas a la FIA, la cual sostendrá una reunión extraordinaria con expertos técnicos el próximo 22 de enero, solo cuatro días antes de que comiencen las pruebas de pretemporada en Barcelona. "La reunión será entre expertos técnicos. Como siempre, la FIA evalúa la situación para asegurarse de que el reglamento se entiende y se aplica de la misma manera por todos los participantes".

El artículo C5.4.3 del reglamento técnico de la FIA establece que si un fabricante logra una mayor compresión en pleno funcionamiento, pero acata las medidas establecidas, está dentro del marco legal, lo que les permitiría competir con esa ventaja ante el resto de equipos.

uD83DuDC40 ¿Truco oculto de Mercedes y Red Bull?



?? Audi, Ferrari y Honda han presentado una queja contra Mercedes y Red Bull por los motores de 2026.

uD83DuDC49 El motivo: Habrían encontrado la forma de mantener la compresión de los motores a 18:1, en lugar del 16:1 reglamentario.

¿Cuáles serían las consecuencias?

En caso de que la FIA determine que se deben realizar cambios, estos estarían establecidos para el 2027, pues se tendría que rediseñar todo el interior del motor, proceso que se prolonga por varios meses. Si el organismo determina que dichas acciones son legales, las escuderías rezagadas podrán implementar mejoras en el motor cada seis GP de acuerdo al régimen de concesiones de la FIA.

