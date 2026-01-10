Tigres UANL podría sumar un refuerzo para el Clausura 2026; mediocampista argentino llegará a la Liga MX

Ciudad de México.- Pese a que se está a unas cuantas horas para su debut en el Clausura 2026, los Tigres UANL siguen buscando a nuevos refuerzos y estarían cerca de concretar la firma de un jugador sudamericano. El cuadro felino estaría analizando entre tres opciones, pero Leonel Pérez, centrocampista sudamericano de apenas 21 años con gran proyección internacional, se perfila como uno de los favoritos.

Pérez es nacido en Rafael Castillo, una pequeña zona en la provincia de Buenos Aires, Argentina; desde su infancia, se ligó al Club Huracán, con quienes fue escalando en las categorías inferiores hasta llegar a establecerse como un titular en la Primera División de Argentina. En total, tiene 38 compromisos con el 'Globo', en los cuales tiene una anotación además de ocho cartones preventivos en poco menos de 3 mil minutos disputados en cancha.

De acuerdo con sus reportes, el elemento juvenil se destaca por su adaptación rápida, además de su crecimiento notable y su madurez técnica pese a su corta edad. Leonel se caracteriza por tener tintes defensivos, por lo que se estableció como uno de los mejores elementos dentro del equipo y le hizo acreedor a una renovación de contrato que lo mantendría ligado al Huracán al menos hasta el 2028.

UN ‘5’ EN LA MIRA DE TIGRES uD83DuDC05 uD83DuDD0E

Entre las 3?? opciones que hoy tiene el club felino para la mediacancha, esta un chico que despunta en Argentina:



uD83DuDCA5 Leonel Pérez de Huracán, mediocentro defensivo de 21 años uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Con un 2025 brillante, renovó con El Globo hasta 2028; sondeo en… pic.twitter.com/S4VUwqGTlr — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 10, 2026

A pesar de su situación contractual, la escuadra regiomontana ha comenzado con las conversaciones informales, según reportó Carlos Ponce de León del medio Récord. Al haberse quedado sin Sebastián Córdova y Javier Aquino, los de la UANL tendrían que encontrar un proyecto a largo plazo en el mediocampo y Leonel Pérez es quien lleva la delantera.

Los informes sugieren que, pese al interés expresado por los Tigres, no se ha realizado una oferta formal por Leonel Pérez, pero se seguirá de cerca su desempeño en Argentina durante las primeras fechas de su certamen. La otra opción que estaría dentro de la baraja de la escuadra regiomontana es Rodrigo Villagra, quien estuvo cerca de llegar a Rayados de Monterrey en enero del 2024, además de John Solís.

#Deportes | Tigres UANL cimbrarán el mercado de fichajes; centrocampista de LaLiga llegará al Clausura 2026 ?https://t.co/pWr2q2AgMf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Los Tigres de la UANL comenzarán su participación en el Clausura 2026, visitando al Atlético San Luis este domingo, 11 de enero, a las 19:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui