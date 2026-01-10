Tigres UANL vs Atlético San Luis; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Tras varias semanas sin actividad, llegó el inicio del Clausura 2026 y con él toda la emoción que gira en torno al balompié mexicano. Luego de haberse quedado en las puertas de alcanzar un nuevo título, los Tigres UANL iniciarán su participación en el certamen de la Liga MX en calidad de visitantes, pues se meterán a la cancha del Alfonso Lastras para medirse contra el Atlético San Luis.

El cuadro felino fue uno de los equipos protagonistas en el Apertura 2025 y, tras finalizar en las primeras posiciones, logró colarse hasta la final, instancia en la que terminó siendo derrotado por los Diablos del Toluca. Luego de empatar a dos goles en el marcador global, se tuvo que recurrir a una maratónica ronda de penales en la cual se tuvieron 24 disparos que terminaron dándole el bicampeonato al conjunto mexiquense.

Pese a las buenas sensaciones en el torneo anterior, el Clausura 2026 se podría complicar para los Tigres, pues tendrán que hacer frente a los compromisos ante las polémicas salidas de Sebastián Córdova, quien se fue al Toluca, y la de Javier Aquino, que está por cerrar acuerdo con los Bravos de Juárez. Aunado a esto, el actual certamen se perfila para ser la despedida de André-Pierre Gignac, quien se retirará y marcará el cierre de una época histórica para el cuadro felino.

Por contraparte, la escuadra potosina busca darle la vuelta a la página luego de finalizar en el puesto 15 el torneo anterior con solo 16 unidades conseguidas. Para eso, el Atlético San Luis oficializó varias incorporaciones, entre las que destacan la de Santiago Muñoz, quien llega procedente del Sporting Kansas City de la MLS, además de Benjamín Galindo, exjugador de Chivas del Guadalajara.

Horarios del Tigres UANL vs Atlético San Luis

Estadio: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Fecha: Domingo, 11 de enero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN 2/Disney+

La última ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentaron fue en la jornada 17 del Apertura 2025, compromiso que terminó a favor de la escuadra regiomontana con marcador de tres anotaciones por una. Ángel Correa, Marco Farfan y Diego Lainez fueron los responsables de los tantos por Tigres, mientras que Joao Pedro descontó por el Atlético San Luis.

Fuente: Tribuna del Yaqui