Acabó la maldición: Josh Allen y los Bills embisten a Jaguares y los eliminan

Jacksonville, Estados Unidos.- Guiados por una poderosa actuación de su mariscal de campo Josh Allen, los Buffalo Bills pusieron fin a una espera de más de tres décadas para ganar un partido de playoffs fuera de casa, tras imponerse por 27-24 sobre los Jacksonville Jaguars en el partido inaugural de comodín de la AFC este domingo.

Los Bills tenían ocho derrotas consecutivas de postemporada fuera de casa desde que ganaron en Miami en el partido por el campeonato de la AFC de 1992. Había sido la segunda racha más larga y activa en playoffs fuera de casa en la NFL. Además, Buffalo tenía también un récord de 0-5 fuera de casa en los playoffs bajo la dirección del entrenador Sean McDermott, comenzando con una derrota por 10-3 en Jacksonville en la ronda de comodines de 2017.

Pero Allen, que recibió un castigo contundente de parte de la defensiva de los Jaguars, logró sobreponerse para llevar a su equipo a la ronda divisional el próximo fin de semana, ya sea contra los Denver Broncos o los New England Patriots.

Allen resistió la presión de la defensiva rival

Con el linebacker Devin Lloyd encima de él, Allen encontró a Brandin Cooks para 36 yardas justo antes de la advertencia de dos minutos y luego culminó la serie con una carrera de touchdown de 1 yarda en la que Jacksonville le permitió anotar. En la jugada previa a su anotación, el quarterback ganó 10 yardas en un sneak, negándose a caer mientras era empujado y arrastrado hacia la línea de gol.

"Solo confiando en todos en el campo", dijo Allen. "Gran victoria, gran victoria en equipo. Solo tenemos que jugar nuestro juego, encontrar la manera de ganar un partido de futbol. Pasamos al siguiente. Tenemos que hacerlo otra vez. Tenemos que repetirlo", dijo Allen.

Concentrado en deshacerse rápidamente del balón y anular la presión de Jacksonville durante la mayor parte del partido, Allen completó 28 de 35 pases para 273 yardas y un touchdown. Corrió para dos touchdowns, fue capturado solo una vez y jugó sin pérdidas de balón. Khalil Shakir atrapó 12 pases para 82 yardas para los Bills. Fue necesario teniendo en cuenta que el líder en yardas terrestres de la NFL, James Cook, estuvo mayormente contenido, terminando con 46 yardas en 15 acarreos.

Buffalo (13-5) interceptó un pase desviado en la última serie de Jacksonville para sellar la victoria. Los Jaguars (13-5) tomaron la delantera con 4:03 por jugar con el tercer pase de touchdown de Trevor Lawrence en el partido, pero no pudieron mantenerlo frente al MVP vigente de la NFL. Lawrence completó 18 de 30 pases para 207 yardas, con pases de touchdown a Brian Thomas Jr., Parker Washington y Travis Etienne. Washington terminó con siete recepciones para 107 yardas.

Lawrence no pudo llevar lejos a su equipo

Fuente: Tribuna del Yaqui