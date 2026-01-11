Alan Pulido y Erick Gutiérrez se quedan sin equipo; ambos serán dados de baja en Chivas del Guadalajara

Ciudad de México.- Pese a haber sido dos de los mejores jugadores dentro de Chivas en los últimos años, se informó que ni Alan Pulido ni Erick Gutiérrez jugarán para el Guadalajara en el Clausura 2026, por lo que se les tendrá que buscar un nuevo equipo que esté interesado en ellos. Dicha información fue revelada por Gabriel Milito, entrenador del 'Rebaño Sagrado', quien explicó los motivos tras esta drástica decisión.

Estos movimientos se habían rumorado desde que finalizó la participación de Chivas en el Apertura 2025, torneo en el que Pulido y Gutiérrez fueron prácticamente borrados del conjunto jalisciense. Alan solo tuvo actividad en cinco compromisos, acumulando 250 minutos sin poder marcar un gol, mientras que el mediocampista antes mencionado vio acción en 12 de las 17 jornadas, aunque fue perdiendo protagonismo conforme avanzaba el torneo.

Tras el primer encuentro del Clausura 2026, donde ninguno de los dos elementos tuvo actividad, le fue cuestionado a Milito sobre cuál sería el plan de trabajo con los jugadores, a lo cual confirmó que saldrán de la institución tapatía en los próximos días. "Hemos conversado con ellos, el club y yo en lo personal; les expliqué la situación como tiene que ser, dándoles mis argumentos del porqué no iban a continuar".

El jugador tiene dos opciones, entenderla o no entenderla, pero la decisión era clara, firme y necesitábamos producir estas modificaciones que hicimos, pensando siempre en lo mejor para el club y también, de alguna manera, pensando en lo mejor para los jugadores que les tocó salir".

Descarta una probable llegada de Lozano

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Chivas firme a Hirving Lozano como un nuevo refuerzo, el estratega del Guadalajara fue contundente al descartar dicho movimiento, asegurando que la posición en la que se desempeña el 'Chucky' ya la tienen bien cubierta. "En el plantel que ahora mismo conformamos, tenemos una buena combinación entre jugadores de experiencia y jugadores jóvenes".

Las Chivas del Guadalajara iniciaron su participación en el Clausura 2026 con victoria sobre el Pachuca, comandado por la gran actuación de sus juveniles, Brian Gutiérrez y Armando 'Hormiga' González.

