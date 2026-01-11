Barcelona doblega al Real Madrid y se convierte en campeón de la Supercopa de España 2026

Ciudad de México.- En un encuentro que tuvo volteretas en el marcador, una expulsión y una remontada fallida en los últimos minutos, el Barcelona pudo imponerse ante el Real Madrid y conquistar su primer título del 2026. Una soberbia actuación de Raphinha, combinada con un Robert Lewandowski que se reencontró con el gol, le permitió al cuadro culé conquistar la Supercopa de España.
Desde los primeros instantes del compromiso, el Barcelona impuso su superioridad en el mediocampo, aunque no fue hasta después de la media hora de juego que pudieron fructificarlo en el marcador del King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Raphinha fue el encargado de romper el cero con un disparo certero al poste más lejano, venciendo a Thibaut Courtois, que ya había tenido un par de intervenciones exitosas.
Cuando parecía que el Real Madrid se iría abajo en el marcador al descanso, comenzó una secuencia en la que cayeron tres tantos en menos de cinco minutos, la cual dio inicio con el gol de Vinicius Junior, delantero que rompió una sequía de más de tres meses sin poder marcar. Casi de inmediato, Robert Lewandowski recibió un pase en profundidad y, con una definición de 'globito', le regresaba la ventaja al Barcelona.
Con el tiempo de compensación a nada de vencer, el Real Madrid puso el empate a dos tantos luego de una jugada que tuvo varios rebotes y finalizó con una definición precisa de Gonzalo García. Pese a la igualdad en el marcador, el Barça siguió demostrando mejores hechuras.
Luego de varias oportunidades desperdiciadas por parte de ambas escuadras, Raphinha se encargó de su segundo tanto de la jornada, anotación que terminó sellando el resultado final. El sudamericano aprovechó una doble pared y, a contrapié desde afuera del área, logró vencer a Courtois con un disparo que pasó rozando el ángulo.
El final del encuentro se vivió con momentos de tensión luego de que Frenkie de Jong dejara con uno menos al Barcelona tras una plancha tardía a la pierna de Kylian Mbappé. El Real Madrid se lanzó al ataque y tuvo varias oportunidades de volver a empatar el encuentro, aunque no fueron certeros en sus disparos y terminaron cayendo con marcador final de tres anotaciones por dos.
Fuente: Tribuna del Yaqui