Barcelona doblega al Real Madrid y se convierte en campeón de la Supercopa de España 2026

Ciudad de México.- En un encuentro que tuvo volteretas en el marcador, una expulsión y una remontada fallida en los últimos minutos, el Barcelona pudo imponerse ante el Real Madrid y conquistar su primer título del 2026. Una soberbia actuación de Raphinha, combinada con un Robert Lewandowski que se reencontró con el gol, le permitió al cuadro culé conquistar la Supercopa de España.

Desde los primeros instantes del compromiso, el Barcelona impuso su superioridad en el mediocampo, aunque no fue hasta después de la media hora de juego que pudieron fructificarlo en el marcador del King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Raphinha fue el encargado de romper el cero con un disparo certero al poste más lejano, venciendo a Thibaut Courtois, que ya había tenido un par de intervenciones exitosas.

Cuando parecía que el Real Madrid se iría abajo en el marcador al descanso, comenzó una secuencia en la que cayeron tres tantos en menos de cinco minutos, la cual dio inicio con el gol de Vinicius Junior, delantero que rompió una sequía de más de tres meses sin poder marcar. Casi de inmediato, Robert Lewandowski recibió un pase en profundidad y, con una definición de 'globito', le regresaba la ventaja al Barcelona.

Lewy never fails uD83EuDD1CuD83EuDD1B pic.twitter.com/PtBt2kVOl7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Con el tiempo de compensación a nada de vencer, el Real Madrid puso el empate a dos tantos luego de una jugada que tuvo varios rebotes y finalizó con una definición precisa de Gonzalo García. Pese a la igualdad en el marcador, el Barça siguió demostrando mejores hechuras.

Luego de varias oportunidades desperdiciadas por parte de ambas escuadras, Raphinha se encargó de su segundo tanto de la jornada, anotación que terminó sellando el resultado final. El sudamericano aprovechó una doble pared y, a contrapié desde afuera del área, logró vencer a Courtois con un disparo que pasó rozando el ángulo.

Raphinha goal uD83DuDD35 uD83DuDD34 uD83DuDD25 3 - 2 . La défense stp wallahi pic.twitter.com/s31EkKZiad — BarcelonePost ?uD83DuDC99?? (@FCBarcelonePost) January 11, 2026

El final del encuentro se vivió con momentos de tensión luego de que Frenkie de Jong dejara con uno menos al Barcelona tras una plancha tardía a la pierna de Kylian Mbappé. El Real Madrid se lanzó al ataque y tuvo varias oportunidades de volver a empatar el encuentro, aunque no fueron certeros en sus disparos y terminaron cayendo con marcador final de tres anotaciones por dos.

uD835uDDDFuD835uDDEEuD835uDDF1uD835uDDF6uD835uDDF2uD835uDE00 uD835uDDEEuD835uDDFBuD835uDDF1 uD835uDDF4uD835uDDF2uD835uDDFBuD835uDE01uD835uDDF9uD835uDDF2uD835uDDFAuD835uDDF2uD835uDDFB, uD835uDE06uD835uDDFCuD835uDE02uD835uDDFF uD835uDDE6uD835uDE02uD835uDDFDuD835uDDF2uD835uDDFF uD835uDDD6uD835uDE02uD835uDDFD uD835uDDF0uD835uDDF5uD835uDDEEuD835uDDFAuD835uDDFDuD835uDDF6uD835uDDFCuD835uDDFBuD835uDE00. pic.twitter.com/qsVZ4QBeZI — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui