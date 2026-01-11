Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el Juego 1 de las semifinales de la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- Luego de una intensa primera ronda en la postemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), se dará inicio a las semifinales de la temporada 2025-2026 con los cuatro contendientes al título del circuito invernal. Uno de los cruces será protagonizado por Charros de Jalisco, actual campeón de la liga, contra los Águilas de Mexicali.

La novena fronteriza tuvo un desempeño irregular a lo largo de toda la temporada y perdieron las últimas cinco series de la temporada, hecho que dificultó su acceso a la postemporada. Pese a haber clasificado en el séptimo sitio, Mexicali fue el primer invitado a la antesala de la final tras haber vencido en cuatro juegos de manera consecutiva a los Yaquis de Obregón, equipo que se perfilaba como uno de los candidatos al título.

Por su parte, los Charros tuvieron que sortear a Naranjeros de Hermosillo en la primera ronda de playoffs, una serie que se definió en seis intensos compromisos. Benjamín Gil, manager de la novena jalisciense, supo combinar el poder del orden al bat con los efectivos lanzadores, fórmula para concretar la eliminación del equipo de la capital sonorense.

En el Draft de Refuerzos, ambos equipos optaron por sumar elementos a su roster de cara al inicio de las semifinales; Mexicali fue el primero que eligió del cruce y su pick fue el de Willie Calhoun, uno de los jugadores con mayores aportes ofensivos con Naranjeros. Los Charros reforzaron la receptoría, eligiendo a Santiago Chávez, catcher que tuvo uno de sus mejores años con 'La Tribu'.

#Deportes | Allen Córdoba jugará para Tomateros de Culiacán; draft de refuerzos para las semifinales de la LAMP ?https://t.co/hQjh8txgQ3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 10, 2026

Horarios del Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

Estadio: Estadio Panamericano, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Domingo, 11 de enero

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Charros tendrá por inicialista a Manny Bañuelos, quien buscará su primer triunfo en la actual postemporada; el lanzador derecho ya cuenta con una aparición previa, en la cual trabajó por espacio de seis capítulos con dos carreras limpias admitidas. Mismo caso que David Reyes, abridor de Mexicali, quien se fue sin decisión tras lanzar seis entradas de una carrera limpia contra Yaquis de Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui