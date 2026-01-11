¿Chivas del Guadalajara cambiará de casa? Estadio Akron sigue en preparación para la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara pudieran complicarse con sus juegos de local en la segunda mitad del Clausura 2026, ya que el Estadio Akron formará parte de las sedes oficiales para la Copa del Mundo 2026 en México. Pese a que ya albergó la jornada 1 del 'Rebaño Sagrado', usuarios en redes reportaron que varias zonas de dicho inmueble se encuentran cerradas por las obras que están en proceso.

Cabe recordar que la casa de las Chivas, la cual pasará a llamarse Estadio Guadalajara durante la justa mundialista, comenzó con sus preparativos desde hace varios meses y ya en el Apertura 2025 se tuvo que modificar el calendario por unos trabajos en el césped artificial. Dichas obras han seguido su curso pese a que el recinto se seguirá usando para los juegos de local del 'Rebaño' en el Clausura 2026.

#Deportes | FIFA reconoce al Estadio Akron por su césped luego de las inundaciones en el Chivas vs Tigres

Chivas inició su participación en dicho torneo, recibiendo al Pachuca en la jornada 1, partido en el cual se pudo observar el proceso de los trabajos previos para el arribo de la Copa del Mundo 2026. Varios sectores permanecieron bloqueados, así como accesos a áreas comunes y puestos de comida.

Así mismo, la mayor parte de los palcos lucieron vacíos, ya que en dicha zona se está trabajando en una reestructuración y mejora absoluta, además de que se están realizando pruebas con el inmobiliario y las butacas del sector exclusivo del Estadio Akron. También se reportaron trabajos en la zona central del inmueble, donde se instalará el hospitality, sector que es un requerimiento para los eventos internacionales.

¡ATENTOS! Así va quedando el palco que normalmente era de Amaury Vergara en el Estadio Akron. Se espera que sea el más lujoso en la Copa del Mundo…





De acuerdo con los reportes publicados en el portal Récord, otra de las zonas que será sometida a una remodelación absoluta es la sala de prensa, además de la construcción de una cabina especial desde la que se llevará el manejo del estadio. También se presentaron mejoras en la luminaria y las pantallas, las cuales cuentan con tecnología LED de última generación.

En caso de que Chivas acceda a las rondas de eliminación directa, tendría que ser desalojado del Akron, pues la FIFA tomará posesión de los inmuebles en la segunda semana de mayo, lo que interfiere de manera directa con el calendario de la Liguilla, misma desventaja que podrían sufrir los Rayados del Monterrey y Águilas del América.

#Deportes | ¿Adiós a Monterrey? Rayados tendría que disputar la Liguilla del Clausura 2026 fuera de su estadio

