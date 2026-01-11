El bicampeón inicia con triunfo: Hugo González guía al Toluca en su victoria sobre Rayados de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Los Diablos del Toluca pudieron defender con éxito su corona y comenzaron su participación en el Clausura 2026 con victoria ante los Rayados de Monterrey. Un solitario gol en la parte complementaria, acompañado de una gran actuación de Hugo González, les permitió a la escuadra mexiquense el comenzar con triunfo la exposición de su bicampeonato en la Liga MX.

Desde los primeros minutos, el encuentro fue muy movido pero equilibrado, ya que ambos equipos tomaban el control por pasajes y concretaban jugadas que finalizaban con disparos al arco. Pese a las diferentes llegadas que tuvieron, ninguno tuvo la claridad en la última línea del campo, por lo que el marcador se mantuvo sin sobresaltos durante los primeros 45 minutos y los protagonistas se marcharon a los vestuarios.

En el inicio de la segunda mitad, el Toluca comenzó a articular sus jugadas y en poco tiempo lograron adelantarse en el marcador con una jugada colectiva que finalizó con el balón en las redes. En complicidad con Santiago Simón, Helinho fue el responsable de la única anotación de la jornada con un disparo de media distancia luego de haber participado en una doble pared con el mediocampista.

Los Diablos mantuvieron la ventaja en la parte complementaria, aunque en los últimos minutos, una falta dentro del área le abrió las puertas al Monterrey para poder empatar el marcador. Sergio Canales, quien tiene una gran experiencia cobrando penales, fue el encargado de tirar la pena máxima, pero Hugo González le adivinó el disparo y, tras recostarse a su lado derecho, se quedó con la atajada del encuentro.

Polémica con Gerardo Arteaga

Un tenso momento se tuvo en el 58', cuando Rayados comenzó a mover sus piezas defensivas y el sacrificado fue Arteaga para darle entrada a Luis Reyes. Cuando el zaguero salió de la cancha, tuvo una leve conversación con Domenec Torrent y luego se marchó a los vestidores con el encuentro aún en marcha.

En la conferencia de prensa posterior, el estratega de 'La Pandilla' descartó que se tratara de una pelea e informó que Gerardo Arteaga presentaba una enfermedad estomacal, la cual estuvo cerca de causar un desmayo en la cancha. "Algo le ocurrió y habrá que revisarlo. Pensé que se trataba de una molestia muscular, pero me dijo que no".

