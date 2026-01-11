"Ganamos como equipo": Robert Lewandowski celebra el desempeño del Barcelona en la Supercopa de España

Ciudad de México.- Como un logro de equipo destacó Robert Lewandowski el haber alcanzado un nuevo título con el Barcelona, luego de vencer al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026. El delantero polaco también habló sobre el rendimiento individual de Raphinha, quien tomó el liderato del equipo y fue compensado con el galardón del jugador más valioso de dicho certamen.

Una nueva edición del 'Derbi Español' se tuvo en la definición por el título de la Supercopa de España, el cual terminó siendo conquistado por el combinado catalán con marcador de tres anotaciones por dos. Raphinha fue el artífice de dos anotaciones, mientras que Robert Lewandowski firmó el gol restante; por parte del Real Madrid, Vinicius y Gonzalo García comandaron la ofensiva blanca.

Lewandowski confesó que fue un partido complicado por la estrategia que tomó el Real Madrid y, aunque por pasajes se veían superados, terminaron por alzarse con un nuevo cetro para la vitrina de La Masia. "El Real Madrid ha jugado bloque bajo y estamos intentando siempre buscar acciones para marcar gol. Necesitamos a veces un poco de paciencia. A veces jugamos de un lado a otro, a veces centramos buscando oportunidad de gol".

También, confesó que contra el Real Madrid siempre buscan dar todo en la cancha y que, al final de cuentas, lo importante fue que se pudieron quedar con una nueva victoria que los reafirma como uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad. "Hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda también hemos buscado otros goles. Al final hemos ganado y es lo más importante".

Por último, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a Raphinha, quien fue designado como el mejor jugador del certamen luego de sus grandes actuaciones tanto en la semifinal como en el partido decisivo. "Sabe cómo tiene que marcar un gol y siempre está en buen momento. Y también estamos juntos, como un equipo. Y ganamos como un equipo".

Cabe recordar que es probable que Robert Lewandowski haya tenido su última final con el Barcelona, pues desde hace varias semanas se comenzó a rumorar que la directiva 'Blaugrana' decidió no renovar su acuerdo. Así mismo, hubo filtraciones sobre varios equipos que pretendían los servicios del ariete polaco, entre ellos el AC Milan.

