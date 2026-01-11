LAMP: Con joya de pitcheo, Tomateros pintan de blanco a los Algodoneros

Culiacán, Sinaloa.- Manny Barreda se combinó con tres lanzadores más para tirar una blanqueada de dos imparables y los Tomateros de Culiacán se pusieron al frente en la serie de semifinales de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), con una victoria de 6-0 sobre los Algodoneros de Guasave.

Barreda (3-0) se mantuvo por espacio de cinco entradas y un tercio, en las que no admitió imparable y a cambio recetó seis ponches, con cuatro bases por bolas. Le siguió Sasagi Sánchez con un inning y un tercio, con una base por bolas, luego Keone Kela con un capítulo completo, un hit y dos ponches, y David Gutiérrez cerró con un episodio de un imparable. El revés fue para el abridor de los Algodoneros, Tyler Jandron (0-1), con una labor de cuatro episodios y un tercio, en los que recibió seis hits y cinco carreras, con tres bases por bolas y tres ponches.

Victoria guindauD83CuDF45uD83EuDD1FuD83CuDFFC



Los culichis arrancan con fuerza la serie de semifinales al irse al frente tras blanquear a los @AlgodonerosGsv en casauD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD25



PG Manny Barreda

PP Tyler Jandron



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/5B219aI9tY — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 12, 2026

Los guindas se encaminaron a la victoria desde el primer rollo, donde timbraron tres rayitas. Con uno fuera, Ramón Ríos inició el ataque con sencillo al jardín izquierdo; Ichiro Cano recibió base gratis y Joey Meneses abrió el marcador con doble al prado central. Orlando Martínez, con elevado de sacrificio al mismo prado central, puso el 2-0 y Fernando Villegas, con sencillo por la antesala, aumentó la ventaja a 3-0.

Culiacán sumó par de anotaciones en el fondo del quinto capítulo, donde Meneses y Martínez hilvanaron sencillos, anotando el primero con otro imparable de Villegas al central y luego Luis Verdugo con hit al bosque derecho colocó el 5-0. La sexta carrera que rubricó la victoria culichi llegó en el octavo rollo, donde Villegas dio de hit y dejó su lugar al corredor emergente Bryan Corrales, quien avanzó a segunda con pasaporte a Verdugo, luego a tercera en pisa y corre tras elevado al central de Poncho Ruiz y finalmente timbró con otro sacri fly de Alí Solís al jardín izquierdo.

Rompe el sin hituD83DuDE48



Samar Leyva conecta el primer imparable para @AlgodonerosGsv en el juego y rompe el sin hit que llevaba el pitcheo guindauD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/QSrTlR8oiM — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 12, 2026

El segundo juego de la serie al mejor de siete Culiacán de las semifinales, se llevará a cabo este lunes en el Estadio de los Tomateros, con duelo monticular anunciado de Saúl Vázquez por los Algodoneros y Aldo Montes por Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui