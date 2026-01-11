Los 49ers mandan a volar al campeón; San Francisco elimina a Philadelphia

Filadelfia, Estados Unidos.- El reinado de Philadephia duró sólo una campaña, después de que los Eagles cayeran en casa por 23-19 este domingo ante los visitantes San Francisco 49ers, en un disputado duelo de la ronda de comodines de la NFL.

Los Niners se encaminaron a la victoria cuando Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Christian McCaffrey que los puso al frente al final del último cuarto, y San Francisco eliminó a los campeones defensores de la Super Bowl.

Purdy lanzó para 262 yardas y consiguió la victoria fuera de casa en Filadelfia que no logró hace tres temporadas cuando se lesionó en una desastrosa actuación tras perder en la final de la NFC. Purdy tuvo dos pases interceptados en este partido por el cornerback All-Pro Quinyon Mitchell, pero los Eagles solo anotaron tres puntos tras las pérdidas de balón.

Purdy cometió errores, pero no fueron muy costosos

Los Eagles, que se alzaron con el título del Super Bowl con una jugada de truco, fueron frustrados por una jugada similar cuando Jennings recibió un pase y rodó hacia la derecha, para enseguida lanzar un pase a McCaffrey para un touchdown de 29 yardas. La anotación en la primera jugada del último cuarto dio a los 49ers una ventaja de 17-16. Los Eagles solo consiguieron un gol de campo de 33 yardas de Jake Elliott en ese cuarto, para una breve ventaja de 19-17.

Things getting wild??



JJ TD PASS TO CMC uD83EuDD2F



uD83DuDCFA: FOX pic.twitter.com/UAxFPuAS8f — San Francisco 49ers (@49ers) January 12, 2026

Philadelphia fue víctima de un apático esfuerzo ofensivo que le costó la oportunidad de repetir el campeonato. El MVP del Super Bowl, Jalen Hurts, lanzó solo para 168 yardas y un touchdown, y los Eagles no lograron aprovechar una ventaja de 13-10 al descanso al sumar solo 36 yardas totales en el tercer cuarto en 16 jugadas. Hurts lanzó un pase incompleto en un último intento de cuarta y 11 con 43 segundos restantes que puso fin a su última ofensiva.

Los 49ers viajarán a Seattle para enfrentar al primer cabeza de serie, los Seahawks, el próximo fin de semana para un partido de playoffs divisional de la NFC. Los rivales de la División Oeste dividieron la serie de la temporada. Pero San Francisco haría esa visita sin el ala cerrada estrella George Kittle, que fue sacado del campo por una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera parte.

Hurts no pudo llevar a su equipo a la victoria

Fuente: Tribuna del Yaqui