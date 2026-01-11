Manchester United con otro fracaso; los 'Red Devils' caen ante Brighton y son eliminados de la FA Cup

Ciudad de México.- Al igual que como finalizaron el 2025, el Manchester United comenzó con sus actividades oficiales del 2026 con el 'pie izquierdo', pues cayeron ante el Brighton y fueron eliminados en la tercera ronda de la FA Cup. Este resultado sigue marcando la misma sinergia y consecuencias de una serie de decisiones desafortunadas, además de un equipo sin figuras y jugadores que no han logrado consolidarse.

La desgracia comenzó a escribirse desde los primeros suspiros del compromiso celebrado en el Old Trafford, pues solo bastaron 12 minutos para que la visita pudiera adelantarse en el marcador, cortesía de Brajan Gruda. El alemán remató con el arco semivacío luego de un centro inicial que fue rechazado por Lisandro Martínez, anotación que marcó el rumbo del encuentro.

Antes de que las dos escuadras se fueran a los vestidores, el United estuvo cerca de recibir la segunda anotación gracias a otro fallo defensivo, pues Sanne Lammens dejó la pelota a la deriva, pero Danny Welbeck desperdició una de las oportunidades más claras de todo el compromiso. Este mismo elemento fue el que puso el dos por cero en el marcador con un disparo certero que se clavó en el ángulo.

Pese a que el Manchester United usó a la mayor parte de titulares, no podía concretar las jugadas en la última línea ante un equipo de menor envergadura y no fue hasta los últimos minutos que pudieron quitarse el cero de la pizarra. Cuando el cronómetro marcaba el 85', Benjamin Sesko se encargó de acercar a los locales, quienes iban a intentar la remontada en los instantes finales.

Cuando los 'Red Devils' parecían estar cerca de concretar la hazaña, llegó una expulsión infantil para uno de sus elementos más destacados. El juvenil Shea Lacey se hizo expulsar tras una doble tarjeta amarilla que vio en apenas dos minutos, dejando a su equipo con déficit numérico, lo cual terminó por imposibilitar la remontada.

Tras el mal desempeño que tuvieron en el 2025, el Manchester United no tuvo participación en ninguna competencia continental y, ante su eliminación de la FA Cup, solo les resta la Premier League. En su certamen doméstico están fuera de la pelea por el título al posicionarse en el séptimo lugar de la competencia con más 15 de unidades con respecto al líder.

