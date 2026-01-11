MLB: Alex Bregman cierra acuerdo por cinco años y cifra récord con los Chicago Cubs

Ciudad de México.- Un movimiento que cimbró la MLB se originó desde la agencia libre luego de que se anunciara el nuevo contrato de Alex Bregman, tercera base que jugó para los Houston Astros y los Boston Red Sox. El tres veces All-Star habría firmado un acuerdo de cinco años y 175 millones de dólares con los Chicago Cubs, el cual se convertirá apenas en el tercer equipo de su exitosa carrera.

Bregman fue el pick 2 de la ronda 1 en el Draft 2015 de MLB por los Astros, equipo con el cual tuvo sus mejores años; su debut en Grandes Ligas llegó en el 2016 y solo un año después, se consolidó dentro del cuadro titular. En total, pasó nueve temporadas con Houston, equipo con el cual dejó promedio de bateo de .272 con 191 cuadrangulares y 663 carreras producidas en más de mil 100 juegos.

Breaking: Third baseman Alex Bregman and the Chicago Cubs are in agreement on a five-year, $175M contract, sources tell @JeffPassan.



Get breaking news alerts from Jeff Passan through the ESPN App: https://t.co/DoBzGLeRbb pic.twitter.com/CSNNmvhc5s — ESPN (@espn) January 11, 2026

Su salida de los Astros se dio cuando el propio jugador optó por ir a la agencia libre, donde fue pretendido por varios clubes, aunque los Red Sox se adelantaron en las negociaciones y concretaron su llegada. En un movimiento para darle la titularidad a Alex Bregman, Boston envió a Rafael Devers a los San Francisco Giants, cambio polémico, ya que el dominicano pintaba para ser un jugador franquicia con los 'Medias Rojas'.

Alex Bregman, Chicago Cub. uD83DuDC3B pic.twitter.com/C2hoTDOqOM — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 11, 2026

Tras apenas una campaña con Boston, el antesalista de 31 años volvió a ejercer su opción de jugador y regresar al mercado de agencia libre para aspirar a un nuevo gran contrato en su carrera. Los Cubs ya habían intentado traerlo a su roster a inicios del 2025, aunque tuvieron que esperar un año más, además de ofrecer uno de los acuerdos más costosos en la historia de la franquicia.

De acuerdo con las fuentes de ESPN, el acuerdo le garantizará 35 millones de dólares anuales, un sueldo nunca antes pagado por los 'Cachorros'. Así mismo, se informó que el acuerdo no incluirá cláusula de rescisión y tampoco una cláusula de no traspaso; los Cubs tendrán que hacer espacio en su roster, por lo que se le tendrá que dar salida a Nico Hoerner o a Matt Shaw.

Aunado a eso, el equipo de la 'Ciudad de los Vientos' tendrá que ceder una selección posterior a la cuarta ronda del próximo Draft de MLB a los Red Sox como compensación a los Red Sox.

Fuente: Tribuna del Yaqui