Nicolás Larcarmón pide paciencia a hinchas del Cruz Azul tras mal debut en el Clausura 2026 ante el León

Ciudad de México.- El Cruz Azul tuvo un inicio complicado en el Clausura 2026, pues cayeron en la jornada 1 de dicho torneo ante el León con marcador de dos tantos por uno. Ante el desafortunado resultado, Nicolás Larcamón, entrenador de 'La Máquina', pidió a todos los seguidores cementeros que tengan paciencia y fe en su proyecto, asegurando que los resultados se verán en los siguientes compromisos.

El partido celebrado en el Nou Camp fue dominado por el Cruz Azul durante varios pasajes, aunque no se pudo reflejar en el marcador, el cual se inclinó para los locales. Luego de que en la primera mitad ninguno de los dos equipos tuviera claridad, la primera anotación cayó al 47' con un tanto de Ismael Díaz y luego al 50', Bryan Colula puso el dos por cero; Agustín Palavecino se estrenó con los colores del Cruz Azul, aunque no pudo evitar la derrota.

Luego del resultado adverso, la estrategia de Larcamón fue puesta en duda por todos los seguidores de 'La Máquina', quienes llevan varios torneos a la espera de regresar a los focos principales de la Liga MX. "Yo entiendo y empatizo mucho con el hincha, el hecho de estar inquietos, incómodos y exigiendo; evidentemente, en Cruz Azul, la grandeza siempre ambiciona logros".

Yo sé que es un momento difícil para pedírselo al hincha, pero les aseguro que la respuesta y los logros los vamos a conseguir, estoy convencido de eso, sobre todas las cosas por la fortaleza que veo en lo que somos capaces de hacer en lo inmediato".

Por último, el ajedrecista argentino consideró que el equipo tiene los elementos suficientes para revertir los malos resultados que tuvieron en el último semestre, donde quedaron eliminados en las semifinales del Apertura 2025. "Sé que el semestre pasado esa sensación de no haber coronado alguna de las competencias que tuvimos deja de alguna manera ese margen de exigencia y lo siento, lo comprendo y lo asumo".

Aunado a los problemas de desempeño, el Cruz Azul tendrá que lidiar con un cambio de casa de última hora, pues a horas de que se tuviera el inicio del Clausura 2026, se informó que el cuadro cementero ya no tenía permitido jugar en el Ciudad Universitaria y usaría el Estadio Cuauhtémoc como sede alterna. 'La Máquina' debutará en la casa del Puebla FC en la jornada 2 cuando reciba al Atlas.

Fuente: Tribuna del Yaqui