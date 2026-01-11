Orlando continúa encendido, vence a los Pelicans para su séptima victoria al hilo

Orlando, Florida.- Con un encendido Paulo Banchero y con ayuda de Desmond Bane, Orlando alargó su racha triunfal al imponerse a los New Orleans Pelicans 128-118 este domingo, en el regreso del pívot alemán de los Magic, Moritz Wagner, tras una grave lesión de rodilla.

Banchero anotó 23 puntos, capturó ocho rebotes y repartió ocho asistencias, Bane añadió 27 puntos mientras que Wagner, quien se perdió más de un año tras romperse el ligamento cruzado anterior izquierdo, jugó por primera vez desde el 21 de diciembre de 2024. Anotó ocho puntos y atrapó dos rebotes en 10 minutos el domingo en el último partido de los Magic antes de su serie de dos encuentros contra Memphis en Berlín y Londres.

Anthony Black añadió 26 puntos, siete asistencias y tres robos para los Magic. Goga Bitadze anotó 14 puntos, 13 rebotes y tres robos en su primera titularidad de la temporada como centro. Bitadze sustituyó a Wendell Carter Jr., que sufría una distensión en la espalda. Zion Williamson lideró a Nueva Orleans con 22 puntos, y Trey Murphy III y Jordan Poole añadieron 21 cada uno.

Wagner regresó de su lesión

Desde que perdieron contra los New York Knicks en las semifinales de la NBA Cup el 13 de diciembre pasado, los Magic (22-18) han conseguido siete victorias consecutivas. Los Pelicans (9-32), en cambio han perdido 10 de 11 partidos disputados.

Grizzlies, con apuros

En Memphis, Cedric Coward anotó dos triples tardíos y anotó 21 puntos para ayudar a los Memphis Grizzlies a resistir a los Brooklyn Nets 103-98 el domingo. Jock Landale añadió 16 puntos y nueve rebotes, y Santi Aldama sumó 15 puntos y ocho rebotes. Cam Spencer anotó 12 puntos y dio 12 asistencias en el último partido de los Grizzlies antes de su serie de dos encuentros contra Orlando en Berlín y Londres. Noah Clowney y Tyrese Martin lideraron a los Nets con 17 puntos cada uno, y Danny Wolf y Jalen Wilson anotaron 11 puntos cada uno. Wolf también capturó 10 rebotes. Martin acertó 6 de 8, encestando 5 de 7 en triples.

Brooklyn lideraba 98-90 después de que Clowney anotara un par de tiros libres a los tres minutos y Memphis anotó los últimos 13 puntos, con el segundo triple de Coward en los últimos minutos dando a los Grizzlies una ventaja de 101-98 con poco menos de un minuto restante.

Grizzlies batallaron en casa ante los Nets

Fuente: Tribuna del Yaqui