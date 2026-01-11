Pumas UNAM vs Querétaro; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de haberse quedado en las puertas de la Liguilla en el certamen anterior, los Pumas UNAM fueron uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes, concretando numerosas incorporaciones extranjeras. Ya con todos los refuerzos en la plantilla, la escuadra universitaria comenzará su participación en el Clausura 2026, enfrentándose a los Gallos Blancos del Querétaro.

El conjunto dorado y azul finalizó el Apertura 2025 con una contundente victoria ante el Cruz Azul, lo cual les permitió treparse en la décima posición y, por consiguiente, tuvieron acceso a la primera ronda del repechaje, donde se enfrentarían ante el Pachuca. Tras una estrepitosa derrota, los Pumas no pudieron sobrepasar la ronda del play-in y finalizaron su participación en dicho certamen de la Liga MX.

Apenas se concretó su eliminación, la directiva universitaria puso manos a la obra y comenzaron con las incorporaciones, ya que el primer anuncio que se hizo fue la designación de Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo de Pumas. Al igual, los capitalinos fueron los que mayores contrataciones tuvieron, entre las que destacan las incorporaciones de César Garza y Antonio Leone, procedentes de Rayados, además de Juninho Viera, ariete brasileño que viene del Flamengo.

#Deportes | Pumas refuerza la delantera; campeón de la Copa Libertadores con Flamengo disputará el Clausura 2025 ?https://t.co/nW71klyKoK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Esta misma sinergia la presentaron los Gallos Blancos, quienes cambiaron de dueños en el segundo semestre del 2025, por lo que se tuvo una fuerte inyección económica y, a consecuencia, presentaron a varios elementos juveniles como refuerzos para el Clausura 2026. Uno de los más sonados fue Alex Alcalá, mediocampista de 20 años con ascendencia mexicana que era una de las mayores promesas dentro del Manchester City.

#Deportes | Gallos Blancos dan el golpe sobre la mesa; Querétaro tendrá de refuerzo a promesa del Manchester City ?uD83DuDE4Chttps://t.co/u1uH1Wa06v — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Horarios del Pumas UNAM vs Gallos Blancos del Querétaro

Estadio: Estadio Olímpico, Universitario, CDMX

Fecha: Domingo, 11 de enero

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX

El domingo tenemos una cita en Ciudad Universitaria, la #GarraYEntrega tiene que estar presente dentro y fuera de la cancha uD83DuDE3CuD83DuDC3EuD83DuDC4A@DHLMex te trae la información del partido uD83DuDC47



uD83CuDD9A | @Club_Queretaro

uD83CuDFDF? | EOU

uD83DuDD70? | 12:00 horas

uD83DuDCC5 | Domingo 11 de enero

uD83DuDCFA | Canal de las… pic.twitter.com/2olhu4Mate — PUMAS (@PumasMX) January 9, 2026

La última ocasión en la que estos dos equipos se cruzaron fue en la jornada 3 del Apertura 2025, encuentro en el cual los Pumas se llevaron su primer triunfo de dicho torneo. Guillermo Martínez y Jorge Ruvalcaba se encargaron de marcar en par de ocasiones y, a pesar de que terminaron con un hombre menos, no perdieron la ventaja en el marcador.

Fuente: Tribuna del Yaqui